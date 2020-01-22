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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 22 » 12:03:00

Исполком решил не демонтировать в Житомире памятные доски Кавуну, Щасному и Ямчинскому

Сегодня, 12:19:19 702 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Исполком решил не демонтировать в Житомире памятные доски Кавуну, Щасному и Ямчинскому

 В Житомире не будут демонтировать памятник и мемориальную доску Василию Кавуну и мемориальные доски Василию Ямчинскому, Алексею Щастному.

Исполнительный комитет Житомирского городского совета 22 января не поддержал проект решения о демонтаже.

Соответствующий проект документа был разработан департаментом градостроительства и земельных отношений на основании писем Украинского института национальной памяти «относительно выполнения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Присутствующие на заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета краеведы высказались за сохранение памяти о деятелях Житомира и против демонтажа мемориальных досок.

Напомним, мемориальные доски, посвященные Кавуну Василию Михайловичу и Ямчинскому Василию Николаевичу размещены на фасаде жилого дома по улице Черновола, 6 в городе Житомире. А памятный знак, посвященный Щастному Алексею Михайловичу находится на фасаде дома по ул. Дмитрия Донцова, 20. Памятник (бюст) Почетному гражданину Житомира Кавуну Василию Михайловичу установлен на территории Житомирской общеобразовательной школы №22 по улице Космонавтов, 36.

Тэги: исполком, декоммунизация, Кавун, Житомир
Комментариев: 1
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 14:51:56, Сегодня
+4

"В Житомире не будут демонтировать памятник и мемориальную доску Василию Кавуну и мемориальные доски Василию Ямчинскому, Алексею Щастному."
Я в шоке!!! Оказывается наш исполком СПОСОБЕН принимать здравые решения! )))
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