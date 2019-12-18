В Житомирской области потратят 1 млрд 165 млн 260 тыс. грн на эксплуатационное содержание и ремонт автодорог общего пользования местного значения.
Соответствующее решение приняли сегодня, 18 декабря, депутаты областного совета, утвердив Программу экономического и социального развития Житомирской области на 2020 год.
В частности, на эксплуатационное содержание и текущий средний ремонт предусмотрено 232 млн 989,2 тыс. грн, а на капитальный ремонт - 932 млн 36,8 тыс. грн.
Кроме этого, Программой дополнительно предусмотрены средства на организацию мероприятий по безопасности дорожного движения на дорогах местного значения на общую сумму 1 млн грн.
Как сообщал «Журнал Житомира
», Житомирская область - одна из худших в Украине по использованию средств на ремонт и содержание дорог
.
На ремонт и содержание дорог Житомирщины в 2020 году потратят более миллиарда гривен
лично у меня - минус 2 колеса....