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На ремонт и содержание дорог Житомирщины в 2020 году потратят более миллиарда гривен

Сегодня, 11:26:12 312 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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На ремонт и содержание дорог Житомирщины в 2020 году потратят более миллиарда гривен

 В Житомирской области потратят 1 млрд 165 млн 260 тыс. грн на эксплуатационное содержание и ремонт автодорог общего пользования местного значения.

Соответствующее решение приняли сегодня, 18 декабря, депутаты областного совета, утвердив Программу экономического и социального развития Житомирской области на 2020 год.

В частности, на эксплуатационное содержание и текущий средний ремонт предусмотрено 232 млн 989,2 тыс. грн, а на капитальный ремонт - 932 млн 36,8 тыс. грн.

Кроме этого, Программой дополнительно предусмотрены средства на организацию мероприятий по безопасности дорожного движения на дорогах местного значения на общую сумму 1 млн грн.

Как сообщал «Журнал Житомира», Житомирская область - одна из худших в Украине по использованию средств на ремонт и содержание дорог.


 
Тэги: ремонт дорог, дороги, Житомирская область
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Комментариев: 2
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 11:28:51, Сегодня
0

если половину не украдут, то уже неплохо будет
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:41:02, Сегодня
0

а сколько потратили в этом году?
лично у меня - минус 2 колеса....
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