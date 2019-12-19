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На житомирской объездной Toyota сбила мужчину

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На житомирской объездной Toyota сбила мужчину

 На житомирской объездной вблизи вблизи села Каменка автомобиль насмерть сбил мужчину. Роковое дорожно-транспортное происшествие произошло 18 декабря около 17:50.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Sequoia, 54-летний житель г. Луцк, двигаясь в направлении столицы, совершил наезд на мужчину, который пересекал автодорогу на неосвещенном участке", - информирует полиция.

В результате ДТП пешеход, 57-летний житель Житомирского района, погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.
Тэги: дтп, Житомир
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