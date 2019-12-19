На житомирской объездной Toyota сбила мужчину

На житомирской объездной вблизи вблизи села Каменка автомобиль насмерть сбил мужчину. Роковое дорожно-транспортное происшествие произошло 18 декабря около 17:50.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Sequoia, 54-летний житель г. Луцк, двигаясь в направлении столицы, совершил наезд на мужчину, который пересекал автодорогу на неосвещенном участке"
, - информирует полиция.
В результате ДТП пешеход, 57-летний житель Житомирского района, погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.