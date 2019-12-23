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2019 » Декабрь » 2308:58:04

Исполком решил убрать с улиц Житомира рекламу игорных заведений

Сегодня, 09:01:04 1042 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Исполком решил убрать с улиц Житомира рекламу игорных заведений

 На улицах Житомира должны демонтировать конструкции с рекламой игорных заведений. Соответствующее решение 21 декабря принял исполнительный комитет Житомирского городского совета.

Как стало известно «Журналу Житомира», всего в перечень попало более 30 адресов, по которым должны демонтировать рекламу:
 
  • ул. Большая Бердичевская, 67;
  • просп. Мира, 8;
  • просп. Мира, 14;
  • площадь Короленко, 5,
  • ул. Ивана Слеты, 49;
  • ул. Ивана Слеты, 50;
  • ул. Большая Бердичевская, 32;
  • ул. Большая Бердичевская, 39;
  • ул. Большая Бердичевская, 3;
  • ул. Большая Бердичевская, 27;
  • ул. Большая Бердичевская, 41;
  • ул. Театральная, 8;
  • ул. Победы, 24;
  • ул. Домбровского, 25;
  • ул. Победы, 73;
  • ул. Леха Качиньского, 4;
  • ул. Театральная, 3;
  • ул. Киевская, 89а;
  • ул. Огиенко, 1-34;
  • ул. Витрука, 32;
  • ул. Витрука, 19;
  • просп. Мира, 10;
  • просп. Мира, 12;
  • ул. Хлебная, 18;
  • ул. Киевская, 74;
  • ул. Киевская, 122;
  • ул. Небесной сотни, 29;
  • ул. Киевская, 98;
  • ул. Восточная, 73;
  • ул. Киевская, 56;
  • ул. Покровская, 131а;
  • ул. Киевская, 7/4;
  • ул. Киевская, 59.

КП «Инспекция по благоустройству» 23 декабря передаст владельцам указанных рекламных конструкций предписания, согласно которым конструкции должны быть демонтированы в течение 3-х рабочих дней. В случае невыполнения предписаний, в месячный срок коммунальное предприятие самостоятельно осуществит демонтаж рекламных конструкций.

Также исполнительный комитет обратился в полицию относительно обеспечения общественного порядка во время демонтажа специальных конструкций наружной рекламы игорных заведений.

Напомним, 20 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков дал приказ до 16:00 закрыть в Украине все незаконные игорные заведения. Во исполнение полиция провела в Житомире рейд и обнаружила всего 3 незаконных заведения.
Тэги: Демонтаж, игорные заведения, Житомир, реклама
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Комментариев: 4
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:15:23, Сегодня
+1

Сколько помещений под аренду освободилось сразу... Наверняка цены на аренду упадут...
Snumsmumrik
2 Serge (Snumsmumrik)   • 10:57:11, Сегодня
-4

А з яких пір ціна аренди в цій державі регулюється логікою і ринком? xD
Dimm
3 Димм (Dimm)   • 11:51:57, Сегодня
+1

Почему освободятся помещения? Речь ведь идет только о демонтаже рекламы. Теперь эти заведения будут работать без рекламы, под прикрытием.
Полиция нашла только три заведения, а в списке рекламных вывесок - ТРИДЦАТЬ три.
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 18:06:33, Сегодня
0

На ул. Киевская/Театральная, возле Аптека оптовых цен, был Космолот, сегодня ехал мимо и там уже весит вывеска про аренду. В общем, никто не будет просто так платить аренду и не работать, т.к. никто не знает как долго этот запрет продержится. Посему, логично, что сейчас массово таки начнут сдавать помещения в аренду.
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