Исполком решил убрать с улиц Житомира рекламу игорных заведений

На улицах Житомира должны демонтировать конструкции с рекламой игорных заведений. Соответствующее решение 21 декабря принял исполнительный комитет Житомирского городского совета.
Как стало известно «Журналу Житомира
», всего в перечень попало более 30 адресов, по которым должны демонтировать рекламу:
- ул. Большая Бердичевская, 67;
- просп. Мира, 8;
- просп. Мира, 14;
- площадь Короленко, 5,
- ул. Ивана Слеты, 49;
- ул. Ивана Слеты, 50;
- ул. Большая Бердичевская, 32;
- ул. Большая Бердичевская, 39;
- ул. Большая Бердичевская, 3;
- ул. Большая Бердичевская, 27;
- ул. Большая Бердичевская, 41;
- ул. Театральная, 8;
- ул. Победы, 24;
- ул. Домбровского, 25;
- ул. Победы, 73;
- ул. Леха Качиньского, 4;
- ул. Театральная, 3;
- ул. Киевская, 89а;
- ул. Огиенко, 1-34;
- ул. Витрука, 32;
- ул. Витрука, 19;
- просп. Мира, 10;
- просп. Мира, 12;
- ул. Хлебная, 18;
- ул. Киевская, 74;
- ул. Киевская, 122;
- ул. Небесной сотни, 29;
- ул. Киевская, 98;
- ул. Восточная, 73;
- ул. Киевская, 56;
- ул. Покровская, 131а;
- ул. Киевская, 7/4;
- ул. Киевская, 59.
КП «Инспекция по благоустройству» 23 декабря передаст владельцам указанных рекламных конструкций предписания, согласно которым конструкции должны быть демонтированы в течение 3-х рабочих дней. В случае невыполнения предписаний, в месячный срок коммунальное предприятие самостоятельно осуществит демонтаж рекламных конструкций.
Также исполнительный комитет обратился в полицию относительно обеспечения общественного порядка во время демонтажа специальных конструкций наружной рекламы игорных заведений.
Напомним, 20 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков дал приказ до 16:00 закрыть в Украине все незаконные игорные заведения
. Во исполнение полиция провела в Житомире рейд и обнаружила всего 3 незаконных заведения
.
Полиция нашла только три заведения, а в списке рекламных вывесок - ТРИДЦАТЬ три.