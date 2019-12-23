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В Житомире за дезертирство военного-контрактника посадили на 5,5 лет

Сегодня, 09:33:22 694 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире за дезертирство военного-контрактника посадили на 5,5 лет

 В Житомире к 5,5 годам лишения свободы приговорили сержанта-контрактника из 95-й бригады, который не явился на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Установлено, что в апреле 2015 года военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады не появился по месту прохождения контрактной службы в воинскую часть. 4 месяца младший сержант проводил время по своему усмотрению, пока не был задержан в Харьковской области по подозрению в совершении кражи. За это преступление он сейчас отбывает наказание в исправительной колонии.
 

"При этом военный-контрактник до того уже был судим за незаконное завладение транспортным средством и кражу", - добавляют в военной прокуратуре.


Приговором Богунского районного суда города Житомира военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины.

"Младшего сержанта приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за самовольное оставление воинской части в условиях особого периода", - говорится в сообщении.
Тэги: служба, суд, Дезертир, Житомир, Военный
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Комментариев: 1
Dimm
1 Димм (Dimm)   • 11:44:25, Сегодня
+1

"за дезертирство" или все таки "по подозрению в совершении кражи. За это преступление он сейчас отбывает наказание в исправительной колонии".
"При этом военный-контрактник до того уже был судим за незаконное завладение транспортным средством и кражу" - хороши ряды нашей армии
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