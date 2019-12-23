В Житомире за дезертирство военного-контрактника посадили на 5,5 лет

В Житомире к 5,5 годам лишения свободы приговорили сержанта-контрактника из 95-й бригады, который не явился на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Установлено, что в апреле 2015 года военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады не появился по месту прохождения контрактной службы в воинскую часть. 4 месяца младший сержант проводил время по своему усмотрению, пока не был задержан в Харьковской области по подозрению в совершении кражи. За это преступление он сейчас отбывает наказание в исправительной колонии.
"При этом военный-контрактник до того уже был судим за незаконное завладение транспортным средством и кражу", - добавляют в военной прокуратуре.
Приговором Богунского районного суда города Житомира военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины.
"Младшего сержанта приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за самовольное оставление воинской части в условиях особого периода"
, - говорится в сообщении.
"При этом военный-контрактник до того уже был судим за незаконное завладение транспортным средством и кражу" - хороши ряды нашей армии