Педагогам Житомира выплатят зарплату из резервного фонда бюджета

Из резервного фонда бюджета Житомира направили 391 тыс. гривен на заработные платы педагогическим работникам. Соответствующее решение принял 26 декабря исполнительный комитет.
В городском совете объясняют, что средства вынуждены были направлять из резервного фонда, так как не получили их от Олиевского сельского совета.
"Решением Олиевского сельского совета предусмотрено выделение субвенции Житомирскому городскому совету на 2019 для предоставления образовательных и воспитательных услуг для детей, проживающих на территории Олиевской ОТГ в сумме 391,0 тыс. грн", - информирует мэрия.
Указанные средства в бюджете Житомирской городской ОТГ запланированы на выплату заработной платы педагогическим работникам учреждений общего среднего образования. По состоянию на 26 декабря средства в бюджет громады так и не поступили.
Всего в течение текущего года из местного бюджета на выплату заработной платы работникам образования и здравоохранения дополнительно направлено 37,3 млн грн.