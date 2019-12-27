Житомирянин сбил в Коростышеве женщину: медикам спасти ее не удалось

В городе Коростышев Житомирской области пешеход попал под автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 декабря около 17:30. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в ГУ Нацполиции.
«По предварительной информации, 31-летний житомирянин, водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь по городу, не справился с управлением и совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть дороги неподалеку пешеходного перехода»
, - информирует полиция.
В результате ДТП женщина получила многочисленные травмы, с которыми была госпитализирована в Коростышевскую больницу. Через несколько часов она умерла.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.