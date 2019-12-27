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Житомирянин сбил в Коростышеве женщину: медикам спасти ее не удалось

Сегодня, 11:18:13 514 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин сбил в Коростышеве женщину: медикам спасти ее не удалось

 В городе Коростышев Житомирской области пешеход попал под автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 декабря около 17:30. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в ГУ Нацполиции.

«По предварительной информации, 31-летний житомирянин, водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь по городу, не справился с управлением и совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть дороги неподалеку пешеходного перехода», - информирует полиция.

В результате ДТП женщина получила многочисленные травмы, с которыми была госпитализирована в Коростышевскую больницу. Через несколько часов она умерла.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.

Тэги: Коростышев, дтп
Комментариев: 2
BADMAD
1 Денис (BADMAD)   • 11:29:39, Сегодня
0

неподалеку пешеходного перехода как обычно!
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 11:47:57, Сегодня
0

она могла и по пешеходу идти, просто остановился на 5 метров позже
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