На стелу при въезде в Житомирскую область вернули буквы, которые украли вандалы

"Недавно в социальных сетях распространялась информация о том, что со стелы при въезде в Житомирскую область исчезла надпись о основоположнике практической космонавтики, ученом с мировым именем Сергея Павловиче Королёве. Скорее всего надпись повредили неизвестные хулиганы. Поэтому поручил как можно быстрее отреставрировать надпись и сохранить его значимость", - написал Бунечко.