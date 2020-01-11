Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Воскресенье, 12.01.2020    02:17:14
|
2020 » Январь » 1114:52:44

На стелу при въезде в Житомирскую область вернули буквы, которые украли вандалы

Вчера, 15:11:44 1000 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На стелу при въезде в Житомирскую область вернули буквы, которые украли вандалы

 При въезде в Житомирскую область со стороны Киевщины восстановили стелу, которую в конце 2019 года повредили вандалы. Тогда с надписи на стеле исчезло упоминание о С.П. Королёве.

Об этом в соцсети сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, ввиду того, что осталось немного времени до празднования 113-й годовщины со дня рождения Сергея Павловича, не могли оставить стелу в подобном виде.
 

"Недавно в социальных сетях распространялась информация о том, что со стелы при въезде в Житомирскую область исчезла надпись о основоположнике практической космонавтики, ученом с мировым именем Сергея Павловиче Королёве. Скорее всего надпись повредили неизвестные хулиганы. Поэтому поручил как можно быстрее отреставрировать надпись и сохранить его значимость", - написал Бунечко.


Напомним, стела на границе Житомирской и Киевской областей была обновлена в октябре 2018 года.
Тэги: Житомирская область, вандалы, Королёв, стела
Комментариев: 4
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 15:37:06, Вчера
0

Сделано на отъе...ь
Месть_королевы_Анны
2 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 16:04:00, Вчера
+2

А выгоревшее слово "батьківщина" поменять на новое, чтоб надпись была одним цветом, не судьба? Рагулизм какой-то.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 19:39:31, Вчера
-1

тендер на позорро не успели провести
Antisvinomir1
3 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 17:17:26, Вчера
-4

ЕДИНСТВЕННАЯ связь Королева с Житомиром-это место рождения.
Спасибо его родителям, что увезли его в 3 годика из этого недогорода.
Советую ВСЕМ нормальным людям сделать то же самое и валить из недогорода как можно скорее.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus