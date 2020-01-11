При въезде в Житомирскую область со стороны Киевщины восстановили стелу, которую в конце 2019 года повредили вандалы. Тогда с надписи на стеле исчезло упоминание о С.П. Королёве.
Об этом в соцсети сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко
.
По его словам, ввиду того, что осталось немного времени до празднования 113-й годовщины со дня рождения Сергея Павловича, не могли оставить стелу в подобном виде.
"Недавно в социальных сетях распространялась информация о том, что со стелы при въезде в Житомирскую область исчезла надпись о основоположнике практической космонавтики, ученом с мировым именем Сергея Павловиче Королёве. Скорее всего надпись повредили неизвестные хулиганы. Поэтому поручил как можно быстрее отреставрировать надпись и сохранить его значимость", - написал Бунечко.
Напомним, стела на границе Житомирской и Киевской областей была обновлена в октябре 2018 года
.
Спасибо его родителям, что увезли его в 3 годика из этого недогорода.
Советую ВСЕМ нормальным людям сделать то же самое и валить из недогорода как можно скорее.