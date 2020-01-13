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2020 » Январь » 1312:59:42

В Житомире на перекрестке не разъехались две машины: есть пострадавшие

Вчера, 13:08:42 1383 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на перекрестке не разъехались две машины: есть пострадавшие

 На перекрестке улиц Покровской и Николая Сциборского в Житомире не разминулись два автомобиля. ДТП произошло в полдень 13 января.

Как сообщает UA Житомир, водителя одного из автомобилей госпитализировали.

Информацию об аварии подтвердил представитель патрульной полиции Сергей Кравчук. По его словам, аварию спровоцировал водитель Шевроле, который двигался на красный сигнал светофора.

В результате водитель Шкоды въехала в опору электропередач. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа полиции.

Тэги: дтп, Житомир
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