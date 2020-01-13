В Житомире на перекрестке не разъехались две машины: есть пострадавшие

На перекрестке улиц Покровской и Николая Сциборского в Житомире не разминулись два автомобиля. ДТП произошло в полдень 13 января.
Как сообщает UA Житомир
, водителя одного из автомобилей госпитализировали.
Информацию об аварии подтвердил представитель патрульной полиции Сергей Кравчук. По его словам, аварию спровоцировал водитель Шевроле, который двигался на красный сигнал светофора.
В результате водитель Шкоды въехала в опору электропередач. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа полиции.