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2020 » Январь » 1410:46:39

В Житомире семейным врачам передали новые служебные автомобили. ФОТО

Сегодня, 11:19:39 924 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире семейным врачам передали новые служебные автомобили. ФОТО

 Громады Житомирской области получили 18 новых автомобилей Renault Duster, которые будут использоваться медицинскими работниками. Передача машин состоялась сегодня, 14 января, на площади Королёва в Житомире.

По словам председателя ОГА, новый транспорт позволит сократить расстояние между пациентом и врачом в сельской местности.

"Это событие - достаточно важное как для медицинских работников, работающих на селе, так и для жителей местных громад, ведь это является свидетельством воплощения медицинской реформы. Это стало возможно благодаря принятому ранее закону о повышении качества и доступности медицинского обслуживания в сельской местности", - отметил Виталий Бунечко.

Как сообщал "Журнал Житомира", на приобретение 18 автомобилей потратили из бюджета 7,819 миллиона гривен.

В 2019 году для семейных врачей было приобретено 22 авто. Они необходимы для того, чтобы добраться до пациента в любой населенный пункт, провести выездной прием.





Тэги: Житомирщина, автомобили, сельская медицина, врачи
Комментариев: 4
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:20:46, Сегодня
+4

Хорошее дело.
Antisvinomir1
2 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 11:41:38, Сегодня
-2

Сколько из этих авто реально попадет медикам?
Полагаю что НОЛЬ.

Ну и куда же без совковой показухи.
Идет 29-й год незаможности, а как были совками, так и остались.
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:41:25, Сегодня
-2

При совке их просто передали бы и все. Это сейчас, троллейбус отремонтируют - событие. Скоро про замену лампочки статьи писать начнут.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 12:15:31, Сегодня
-1

интересно, кто ими рулить будет....
или семейники будут нанимать водил за свой счёт
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