Громады Житомирской области получили 18 новых автомобилей Renault Duster, которые будут использоваться медицинскими работниками. Передача машин состоялась сегодня, 14 января, на площади Королёва в Житомире.
По словам председателя ОГА, новый транспорт позволит сократить расстояние между пациентом и врачом в сельской местности.
"Это событие - достаточно важное как для медицинских работников, работающих на селе, так и для жителей местных громад, ведь это является свидетельством воплощения медицинской реформы. Это стало возможно благодаря принятому ранее закону о повышении качества и доступности медицинского обслуживания в сельской местности"
, - отметил Виталий Бунечко
.
Как сообщал "Журнал Житомира
", на приобретение 18 автомобилей потратили из бюджета 7,819 миллиона гривен
.
В 2019 году для семейных врачей было приобретено 22 авто
. Они необходимы для того, чтобы добраться до пациента в любой населенный пункт, провести выездной прием.
В Житомире семейным врачам передали новые служебные автомобили. ФОТО
Полагаю что НОЛЬ.
Ну и куда же без совковой показухи.
Идет 29-й год незаможности, а как были совками, так и остались.
или семейники будут нанимать водил за свой счёт