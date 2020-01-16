«Зачистка инакомыслящих»: из комиссии горсовета, отвечающей за безопасность на дорогах, исключили представителей ОО

"Кроме того, учитывая нашу одну из самых высоких явок среди членов на заседаниях комиссии (члены исполкома были введены в заблуждение недостоверной информацией о низкой явке на комиссии представителей общественности), данное решение является необоснованным и вредным для горожан. Поэтому требуем от городского головы г. Житомира Сергея Сухомлина НЕ ПОДПИСЫВАТЬ внесенные 15.01.2020 исполкомом изменения в решение №883", - отмечают представители ГО.