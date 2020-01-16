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2020 » Январь » 1609:42:30

«Зачистка инакомыслящих»: из комиссии горсовета, отвечающей за безопасность на дорогах, исключили представителей ОО

Сегодня, 09:42:58 105 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Зачистка инакомыслящих»: из комиссии горсовета, отвечающей за безопасность на дорогах, исключили представителей ОО

 15 января в Житомире на очередном заседании исполнительного комитета было принято решение об исключении из состава комиссии по безопасности дорожного движения представителей общественных организаций.

Об этом на своей Facebook-странице заявил представитель ОО "Демократична сокира" Роман Кравчук, входивший в состав комиссии. Кравчук опубликовал совместное заявление представителей общественности, которых исключили из комиссии.

"По нашему мнению и по опыту деятельности, именно представители общественности решительно выступали за соблюдение равных прав всех участников дорожного движения (пешеходов, пользователей общественного транспорта, велосипедистов, а не только автомобилистов). И пытались внедрять прогрессивные современные идеи, которые уже зарекомендовали себя во всем мире как действенные и эффективные", - говорится в заявлении.


Также отмечается, что представители общественности инициировали и поддержали следующие решения:
 
  • организация кругового движения на определенных опасных участках, в будущем снижает аварийность с погибшими на 70% и снижает количество ДТП в среднем на 50% (данные мировой практики Финляндии и Нидерландов)
  • обустройство островков безопасности на ул. Параджанова и ул. Киевское шоссе (снижение вероятности ДТП с пешеходами на 28% согласно исследованиям ученых из Нью-Йорка)
  • сужение полос для движения, способствует снижению скорости участниками дорожного движения (при уменьшении скорости с 50 км/ч до 40 км/ч вероятность ДТП с погибшими уменьшается на 48%)
  • установка лежачих полицейских (около 40 участков)
  • обустройство пешеходных переходов и светофоров на проблемных участках города (ул. Вильский Шлях, ул. Чудновская и другие)
  • установка турникетных ограждений и знаков запрета остановки вблизи детских садов (ДОУ 27 и ДОУ 41)
  • оптимизация работы некоторых светофоров
  • внесение изменений в дорожную разметку, установка дорожных знаков согласно ДСТУ
  • установка полусфер для невозможности автомобилям парковаться на остановках общественного транспорта
 

"Кроме того, учитывая нашу одну из самых высоких явок среди членов на заседаниях комиссии (члены исполкома были введены в заблуждение недостоверной информацией о низкой явке на комиссии представителей общественности), данное решение является необоснованным и вредным для горожан. Поэтому требуем от городского головы г. Житомира Сергея Сухомлина НЕ ПОДПИСЫВАТЬ внесенные 15.01.2020 исполкомом изменения в решение №883", - отмечают представители ГО.


На ситуацию отреагировал экс-заместитель городского председателя Дмитрий Ткачук, который 4 года возглавлял комиссию по безопасности дорожного движения. Он заявил, что представители общественности всегда активно посещали заседания комиссии, а их исключение больше похоже на "зачистку инакомыслящих".

"Аргументация такого решения, будто они не ходят на заседания, что затрудняет собрание кворума. Будучи 4 года председателем этой комиссии, могу сказать, что это полная ерунда. Как раз у большинства этих людей с посещением заседаний комиссии все было на много лучше чем у некоторых должностных лиц. Другое дело, что их мнения и предложения часто не вписываются в парадигму мышления работников исполкома. Более похоже на зачистку инакомыслящих. Безусловно, не удобно вести заседание комиссии, где у каждого свои предложения и позиции, независимо от того, что скажет полиция и "уважаемые люди", но убежден, что именно в таком формате генерируются наиболее взвешенные и прогрессивные решения. Похоже такой подход близок не всем", - написал в соцсети Ткачук.
Тэги: комиссия, исполком, Житомир, общественная организация
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