«Зачистка инакомыслящих»: из комиссии горсовета, отвечающей за безопасность на дорогах, исключили представителей ОО

15 января в Житомире на очередном заседании исполнительного комитета было принято решение об исключении из состава комиссии по безопасности дорожного движения представителей общественных организаций.
Об этом на своей Facebook-странице заявил представитель ОО "Демократична сокира" Роман Кравчук
, входивший в состав комиссии. Кравчук опубликовал совместное заявление представителей общественности, которых исключили из комиссии.
"По нашему мнению и по опыту деятельности, именно представители общественности решительно выступали за соблюдение равных прав всех участников дорожного движения (пешеходов, пользователей общественного транспорта, велосипедистов, а не только автомобилистов). И пытались внедрять прогрессивные современные идеи, которые уже зарекомендовали себя во всем мире как действенные и эффективные"
, - говорится в заявлении.
Также отмечается, что представители общественности инициировали и поддержали следующие решения:
- организация кругового движения на определенных опасных участках, в будущем снижает аварийность с погибшими на 70% и снижает количество ДТП в среднем на 50% (данные мировой практики Финляндии и Нидерландов)
- обустройство островков безопасности на ул. Параджанова и ул. Киевское шоссе (снижение вероятности ДТП с пешеходами на 28% согласно исследованиям ученых из Нью-Йорка)
- сужение полос для движения, способствует снижению скорости участниками дорожного движения (при уменьшении скорости с 50 км/ч до 40 км/ч вероятность ДТП с погибшими уменьшается на 48%)
- установка лежачих полицейских (около 40 участков)
- обустройство пешеходных переходов и светофоров на проблемных участках города (ул. Вильский Шлях, ул. Чудновская и другие)
- установка турникетных ограждений и знаков запрета остановки вблизи детских садов (ДОУ 27 и ДОУ 41)
- оптимизация работы некоторых светофоров
- внесение изменений в дорожную разметку, установка дорожных знаков согласно ДСТУ
- установка полусфер для невозможности автомобилям парковаться на остановках общественного транспорта
"Кроме того, учитывая нашу одну из самых высоких явок среди членов на заседаниях комиссии (члены исполкома были введены в заблуждение недостоверной информацией о низкой явке на комиссии представителей общественности), данное решение является необоснованным и вредным для горожан. Поэтому требуем от городского головы г. Житомира Сергея Сухомлина НЕ ПОДПИСЫВАТЬ внесенные 15.01.2020 исполкомом изменения в решение №883", - отмечают представители ГО.
На ситуацию отреагировал экс-заместитель городского председателя Дмитрий Ткачук, который 4 года возглавлял комиссию по безопасности дорожного движения. Он заявил, что представители общественности всегда активно посещали заседания комиссии, а их исключение больше похоже на "зачистку инакомыслящих".
"Аргументация такого решения, будто они не ходят на заседания, что затрудняет собрание кворума. Будучи 4 года председателем этой комиссии, могу сказать, что это полная ерунда. Как раз у большинства этих людей с посещением заседаний комиссии все было на много лучше чем у некоторых должностных лиц. Другое дело, что их мнения и предложения часто не вписываются в парадигму мышления работников исполкома. Более похоже на зачистку инакомыслящих. Безусловно, не удобно вести заседание комиссии, где у каждого свои предложения и позиции, независимо от того, что скажет полиция и "уважаемые люди", но убежден, что именно в таком формате генерируются наиболее взвешенные и прогрессивные решения. Похоже такой подход близок не всем"
, - написал в соцсети Ткачук
.
«Зачистка инакомыслящих»: из комиссии горсовета, отвечающей за безопасность на дорогах, исключили представителей ОО