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2020 » Январь » 1616:10:34

Нацдружины пришли к Сухомлину с требованием прекратить строительство скандальной АЗС. ВИДЕО

Сегодня, 16:51:51 393 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нацдружины пришли к Сухомлину с требованием прекратить строительство скандальной АЗС. ВИДЕО

 Сегодня, 16 января, к городскому голове Житомира Сергею Сухомлину пришли представители организации "Национальные Дружины".

Несколько десятков подростков в камуфляжных куртках требовали от мэра Житомира, чтобы тот отстаивал интересы жителей, протестующих против строительства АЗС на проспекте Независимости.

Молодые люди обвиняли Сухомлина в бездействии и угрожали.



ФОТО: Times.Zt

"Надеемся, что в следующий раз гроб честному мэру не придется нести, вы исправитесь и будете отстаивать интересы простого народа", - заявили молодые активисты.

Видео общения Сергея Сухомлина с Нацдружинами в соцсети опубликовал Сергей Ткачук.

 


 

 

 
Тэги: Сухомлин, Нацдружины, АЗС
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:08:36, Сегодня
0

.Завтра 17.01.2020 о 10-00 годині суд за позовом к ДАБИ по скасуванню дозволу на будівництво цієї АЗС у господарському суді по вул. Мала Бердичівска, 17суддя Чернова Це вже 3-тє засідання , починаючи з грудня 2019 року . Є докази жахливих порушень містобудівної документації через які 18.12.2019 ДАБИ Житомир. обл скасувала містобудівні умови. А будівництво навіть не припинялось жодного дня.
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