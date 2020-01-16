Сегодня, 16 января, к городскому голове Житомира Сергею Сухомлину пришли представители организации "Национальные Дружины".
Несколько десятков подростков в камуфляжных куртках требовали от мэра Житомира, чтобы тот отстаивал интересы жителей, протестующих против строительства АЗС на проспекте Независимости.
Молодые люди обвиняли Сухомлина в бездействии и угрожали.
"Надеемся, что в следующий раз гроб честному мэру не придется нести, вы исправитесь и будете отстаивать интересы простого народа"
, - заявили молодые активисты.
Видео общения Сергея Сухомлина с Нацдружинами в соцсети опубликовал Сергей Ткачук
.
Нацдружины пришли к Сухомлину с требованием прекратить строительство скандальной АЗС. ВИДЕО