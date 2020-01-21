Доллара по 23 уже не будет: почему слабеет гривня и какой ожидать курс

Каким был курс

От девальвации до ревальвации

"Основной разворот произошел в январе, и рост курса доллара продолжится, несмотря на высокий спрос на украинские гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), который наблюдается на рынке, – анализирует Андрей Шевчишин. – К концу февраля гривня может вернуться к 25 грн за доллар. Тенденции к тому, чтобы Нацбанк не укреплял гривню, показывает и информация с таможни о снижении поступлений, и проблемы у экспортеров руды, металла, зерна – главных поставщиков валюты в страну. Крепкая гривня уже начинает негативно влиять на экономику страны".

"В январе – начале февраля бизнес традиционно раскачивается, валюту продают мало, тем более, что Нацбанк давно отменил для экспортеров обязательные требования по продаже 50% валютной выручки, – говорит Охрименко. – Поэтому продолжится плавное удешевление гривни до 25 гривен за доллар. Также курс будет зависеть от того, насколько активно регулятор будет скупать валюту на межбанке в золотовалютные резервы. А вот во второй половине февраля гривня опять может начать укрепляться и окажется в коридоре 24,3-24,7 грн/$".

"Гривня станет плавно девальвировать, дойдя к курсу 27 гривен за доллар в конце года. Возможны небольшие периоды укрепления гривни, но они окажутся ситуативными и в итоге ослабление курса снова продолжится, – прогнозирует Олег Пендзин. – Из факторов риска, которые могут серьезно обвалить курс, – это возможное недостижение договоренности Кабмина с МВФ в вопросе ПриватБанка, который должен остаться государственным. При отсутствии компромисса не будет транша от МВФ, что может привести к выходу инвесторов из украинских гривневых ценных бумаг, росте спроса на валюту и обвалу курса даже до 29 грн за доллар. Вероятность такого сценария я оцениваю как 50 на 50".