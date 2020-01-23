В ОГА официально представили туристический логотип Житомирской области

23 января в облгосадминистрации провели официальную презентацию туристического логотипа Житомирщины. Этот логотип выбрали из 23 вариантов, которые подавали на конкурс еще в 2018 году.
Как пояснили в ОГА, логотип имеет вид счастливого, улыбающегося лица, которое состоит из латинских букв ZT. Именно такими буквами обозначается доменная зона Житомирщины в сети интернет. Цвет логотипа может меняться в зависимости от поставленных задач. Логотип планируется широко использовать в сувенирной и рекламной продукции.
По словам директора Житомирского областной туристско-информационного центра Василия Кравчука, в сентябре 2018-го был объявлен конкурс на создание туристического логотипа Житомирщины. Техническими требованиями к логотипу были такие: простота исполнения и его воспроизведения, уникальность, привязка к Житомирщине, логотип должен быть передан в пользование на бесплатной основе в форматах PNG и EPS.
По информации ТИЦ, всего на конкурс поступило 23 работы, однако некоторые из них не соответствовали техническим требованиям. Победителями стали столичные дизайнеры, финальный логотип был передан ТИЦу.
В мае 2019 года логотип был впервые применен и представлен на первой всеукраинской туристической выставке ZT-EXPO.
Как сообщал «Журнал Житомира
», по итогам прошлого года Житомирщина поднялась на четвертое место среди областей Украины по количеству внутренних туристов
.
На фото член лгбт?
Как связать ТАКОЕ и туризм?
Ну, как минимум, несколько человек уже осчастливилось за этот "проект".
"счастливого, улыбающегося лица" я не увидел.
ZT, на мой взгляд, читаются плохо, с трудом. Если не знать заранее, что эти закорюки означают, то не догадаешься.
Я бы предпочёл логотип с читаемым словом Житомир или Zhitomir.
Или комбинацию этих двух слов.