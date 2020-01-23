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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Январь » 23 » 16:03:55

В ОГА официально представили туристический логотип Житомирской области

Сегодня, 16:11:55 723 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В ОГА официально представили туристический логотип Житомирской области

 23 января в облгосадминистрации провели официальную презентацию туристического логотипа Житомирщины. Этот логотип выбрали из 23 вариантов, которые подавали на конкурс еще в 2018 году.

Как пояснили в ОГА, логотип имеет вид счастливого, улыбающегося лица, которое состоит из латинских букв ZT. Именно такими буквами обозначается доменная зона Житомирщины в сети интернет. Цвет логотипа может меняться в зависимости от поставленных задач. Логотип планируется широко использовать в сувенирной и рекламной продукции.

По словам директора Житомирского областной туристско-информационного центра Василия Кравчука, в сентябре 2018-го был объявлен конкурс на создание туристического логотипа Житомирщины. Техническими требованиями к логотипу были такие: простота исполнения и его воспроизведения, уникальность, привязка к Житомирщине, логотип должен быть передан в пользование на бесплатной основе в форматах PNG и EPS.

По информации ТИЦ, всего на конкурс поступило 23 работы, однако некоторые из них не соответствовали техническим требованиям. Победителями стали столичные дизайнеры, финальный логотип был передан ТИЦу.

В мае 2019 года логотип был впервые применен и представлен на первой всеукраинской туристической выставке ZT-EXPO.

Как сообщал «Журнал Житомира», по итогам прошлого года Житомирщина поднялась на четвертое место среди областей Украины по количеству внутренних туристов.

Тэги: Житомирская область, туризм, логотип
Комментариев: 12
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:26:44, Сегодня
+1

Сколько обошелся налогоплательщикам этот логотип? И кто этот "щасливчик" получивший за него МЗДУ
nvvetal
6 Ololo (nvvetal)   • 18:37:30, Сегодня
+1

Спроси у своего кореша Сереги Ткачука
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:28:01, Сегодня
0

Малиновый пинжачок...как в девяностые.
Crespito
4 Hernan (Crespito)   • 17:30:47, Сегодня
+1

Вася всегда был странным человеком
telefon
10 джавахарлал нюру (telefon)   • 20:41:59, Сегодня
0

Спинжачок, скорее, розовенький!
На фото член лгбт?
Как связать ТАКОЕ и туризм?
Karab
3 Сергей (Karab)   • 16:42:07, Сегодня
+1

Нормальный серп и молот, зачем придираться?
Crespito
5 Hernan (Crespito)   • 17:32:49, Сегодня
+2

Ну все, теперь все из Парижа в Житомир попрут, ради зонтиков, плитки, да и футболок. Вопрос в другом, как футболка и чашка повысят счастье и привлекут туристов?
andriiua
7 andrii (andriiua)   • 19:19:59, Сегодня
+1

над таким вопросом корпорация "монстров" еще не задумывалась
Cobalt
8 Cobalt (Cobalt)   • 20:29:51, Сегодня
+1

"...как футболка и чашка повысят счастье и привлекут туристов?..."
Ну, как минимум, несколько человек уже осчастливилось за этот "проект".
telefon
9 джавахарлал нюру (telefon)   • 20:39:23, Сегодня
+1

Мне логотип не понравился.
"счастливого, улыбающегося лица" я не увидел.
ZT, на мой взгляд, читаются плохо, с трудом. Если не знать заранее, что эти закорюки означают, то не догадаешься.
Ивасик
11 Телесик (Ивасик)   • 21:09:58, Сегодня
+1

В Житомире конкурсы как головная боль: тратят деньги, а работы подсовывают откровенный треш, но старперам совковым это нравится, потому что они не современные уже, им не понять текущие тенденции, моду... в итоге и получаем таких победителей конкурсов. А там где действительно хорошие работы побеждают (как к примеру туалет в Гидропарке) - их никто не воплощает в жизнь.
telefon
12 джавахарлал нюру (telefon)   • 21:29:56, Сегодня
0

Ивасик, я, как раз, из совковых старпёров, но мне эта х...я не понравилась.
Я бы предпочёл логотип с читаемым словом Житомир или Zhitomir.
Или комбинацию этих двух слов.
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