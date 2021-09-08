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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Сентябрь » 8 » 17:25:56

Новый логотип Житомирской области выберет оргкомитет, бизнес и общественность

Сегодня, 17:25:56 244 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новый логотип Житомирской области выберет оргкомитет, бизнес и общественность

 Туристический логотип Житомирской области будут выбирать члены организационного комитета, бизнес-клуб и общественность. А сам конкурс пройдет минимум в четыре этапа.

Об этом говорили на заседании организационного комитета по подготовке и проведению открытого творческого конкурса в областном совете.
 

"Сегодня члены оргкомитета обсудили техническое задание конкурса, критерии оценки и избрания победителя. Конкурс будет проводиться в пять этапов, но если в полуфинале один из представленных логотипов наберет более 51% голосов, победителя определят уже в четвертом", - сообщили в облсовете.


На рассмотрение членов оргкомитета было выдвинуто предложение о выборе победителя конкурса по модели 50 на 50 - оргкомитет/общественность.

Представитель Государственного агентства развития туризма Украины Олег Пастущак предложил привлечь к голосованию и представителей крупного бизнеса Житомирщины, ведь это люди, которые разбираются в брендинге и в будущем могут непосредственно использовать новый логотип в своей продукции.

Поэтому члены оргкомитета проголосовали за утверждение следующих условий определения победителя конкурса: 34% - члены организационного комитета, 33% - бизнес-клуб Житомирскойщины, 33% - общественность.

Победитель конкурса получит награду в размере 90 тыс. грн.

Как сообщал "Журнал Житомира", 23 января 2020 года в облгосадминистрации провели официальную презентацию туристического логотипа Житомирщины. Логотип выбрали из 23 вариантов, которые подавали на конкурс еще в 2018 году.
Тэги: логотип, Житомирская область, туризм, конкурс
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