Новый логотип Житомирской области выберет оргкомитет, бизнес и общественность

"Сегодня члены оргкомитета обсудили техническое задание конкурса, критерии оценки и избрания победителя. Конкурс будет проводиться в пять этапов, но если в полуфинале один из представленных логотипов наберет более 51% голосов, победителя определят уже в четвертом", - сообщили в облсовете.