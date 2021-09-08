Новый логотип Житомирской области выберет оргкомитет, бизнес и общественность

Туристический логотип Житомирской области будут выбирать члены организационного комитета, бизнес-клуб и общественность. А сам конкурс пройдет минимум в четыре этапа.
Об этом говорили на заседании организационного комитета по подготовке и проведению открытого творческого конкурса в областном совете
.
"Сегодня члены оргкомитета обсудили техническое задание конкурса, критерии оценки и избрания победителя. Конкурс будет проводиться в пять этапов, но если в полуфинале один из представленных логотипов наберет более 51% голосов, победителя определят уже в четвертом", - сообщили в облсовете.
На рассмотрение членов оргкомитета было выдвинуто предложение о выборе победителя конкурса по модели 50 на 50 - оргкомитет/общественность.
Представитель Государственного агентства развития туризма Украины Олег Пастущак предложил привлечь к голосованию и представителей крупного бизнеса Житомирщины, ведь это люди, которые разбираются в брендинге и в будущем могут непосредственно использовать новый логотип в своей продукции.
Поэтому члены оргкомитета проголосовали за утверждение следующих условий определения победителя конкурса: 34% - члены организационного комитета, 33% - бизнес-клуб Житомирскойщины, 33% - общественность.
Победитель конкурса получит награду в размере 90 тыс. грн.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 23 января 2020 года в облгосадминистрации провели официальную презентацию туристического логотипа Житомирщины
. Логотип выбрали из 23 вариантов, которые подавали на конкурс еще в 2018 году.