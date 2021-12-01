Представлен новый туристический логотип Житомирской области. ФОТО

1 декабря в областном совете огласили победителя конкурса на новый туристический логотип Житомирщины. Так, путем открытого онлайн-голосования общественность избрала победителем конкурса работу "Житомирщина туристична"
- 52% голосов.
Соответственно, конкурсная работа "Житомирщина дивовижна"
набрала 48% голосов.
Победитель конкурса получает диплом и денежное вознаграждение в размере 90 тыс. грн за разработку туристического логотипа и брендбука Житомирской области. С полученного денежного вознаграждения он обязуется оплатить производство брендбука и сувенирной промо-атрибутики.
"Разработка туристического логотипа и брендбука Житомирской области будет увеличивать туристический, инвестиционный потенциал и улучшать туристический имидж области через популяризацию собственного туристического бренда"
, - отмечают в облсовете.
Для дальнейшего использования туристический логотип должен утвердить глава Житомирской облгосадминистрации.