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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 1 » 15:46:49

Представлен новый туристический логотип Житомирской области. ФОТО

Вчера, 15:46:49 1180 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Представлен новый туристический логотип Житомирской области. ФОТО

 1 декабря в областном совете огласили победителя конкурса на новый туристический логотип Житомирщины. Так, путем открытого онлайн-голосования общественность избрала победителем конкурса работу "Житомирщина туристична" - 52% голосов.





Соответственно, конкурсная работа "Житомирщина дивовижна" набрала 48% голосов.





Победитель конкурса получает диплом и денежное вознаграждение в размере 90 тыс. грн за разработку туристического логотипа и брендбука Житомирской области. С полученного денежного вознаграждения он обязуется оплатить производство брендбука и сувенирной промо-атрибутики.

"Разработка туристического логотипа и брендбука Житомирской области будет увеличивать туристический, инвестиционный потенциал и улучшать туристический имидж области через популяризацию собственного туристического бренда", - отмечают в облсовете.

Для дальнейшего использования туристический логотип должен утвердить глава Житомирской облгосадминистрации.

Тэги: Житомирская область, туризм, конкурс, туристический логотип
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Комментариев: 4
realaNT
1 realant (realaNT)   • 16:06:33, Вчера [Материал]

подайте люди добрые
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 16:37:08, Вчера [Материал]

"культурный" на кастрированную ханукию сильно похож...
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 21:24:37, Вчера [Материал]

Жах. Що у людей з художнім смаком? Це наслідки закріпачення і радянщини?
ax
4 Ax Axovich (ax)   • 12:05:17, Сегодня [Материал]

як можна було це обрати????
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