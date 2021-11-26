В сети стартовало голосование за новый туристический логотип Житомирской области. ФОТО

Стартовало голосование по определению победителя открытого творческого конкурса по разработке туристического логотипа и брендбука Житомирской области.
В финал конкурса попали логотипы "Житомирщина дивовижна" и "Житомирщина туристична"
.
"Каждый может ознакомиться с представленными брендбуками и выбрать именно тот, который нравится и наиболее полно будет раскрывать туристический потенциал Житомирщины"
, - сообщили в облсовете
.
Житомирщина дивовижна
Житомирщина туристична
Голосование проходит по ссылке
. Оно продлится в течение 5 дней, с 26 по 30 ноября включительно.
Среди тех, кто примет участие в голосовании, Департамент культуры, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации 1 декабря 2021 года разыграет подарки - эко-сумки и футболки "Мандруй Житомирщиною".