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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 26 » 16:48:41

В сети стартовало голосование за новый туристический логотип Житомирской области. ФОТО

Вчера, 16:48:41 568 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В сети стартовало голосование за новый туристический логотип Житомирской области. ФОТО

 Стартовало голосование по определению победителя открытого творческого конкурса по разработке туристического логотипа и брендбука Житомирской области.

В финал конкурса попали логотипы "Житомирщина дивовижна" и "Житомирщина туристична".

"Каждый может ознакомиться с представленными брендбуками и выбрать именно тот, который нравится и наиболее полно будет раскрывать туристический потенциал Житомирщины", - сообщили в облсовете.
 

Житомирщина дивовижна











Житомирщина туристична












Голосование проходит по ссылке. Оно продлится в течение 5 дней, с 26 по 30 ноября включительно.

Среди тех, кто примет участие в голосовании, Департамент культуры, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации 1 декабря 2021 года разыграет подарки - эко-сумки и футболки "Мандруй Житомирщиною".
Тэги: голосование, Житомирская область, туризм, логотип
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Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:05:01, Вчера [Материал]

Голосуй не голосуй, а в квартирах холод. Сколько обойдётся налогоплательщикам эти рисунки? Когда депутаты поедут в Киев выбивать понижение тарифов? Разселись по кабинетах в тепле и рисуют. Марш, марш на Киев!
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:15:05, Вчера [Материал]

Газовые магнаты выкачивают деньги под ноль предприятия терпят огромные убытки и уходят в минуса. Вопрос зачем нам чиновники и депутаты ? Люди зарплату зарабатывают, а чиновники получают.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 17:28:05, Вчера [Материал]

Личная и конфиденциальная информация - отправил жалобу гуглю....
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 03:18:16, Сегодня [Материал]

Логотип "Житомирщина дивовижна" слишком прост и цвета не совсем удачно разделились. Логотип "Житомирщина туристична" - нижняя часть слишком бросается в глаза и не вызывает приятных ощущений, напоминает какую-то клешню рака/краба.

Бренд бук у "Житомирщина дивовижна" выглядит симпатичнее чем у "Житомирщина туристична". Но проблема обоих брендбуков - слишком много сложных геометрических заморочек и хаос в цветах. Да, это сочно и выделяется, спору нет. Но это очень сложно запомнить, чтобы увидев где-то такое, можно было сразу вспомнить что это и к чему относится. Короче - слишком усложнили визуал, красота тут сыграла только в минус проекту.

А вообще, оба варианта похожи и выполнены практически в едином стиле. Т.е. не дали на выбор два принципиально противоположных варианта.
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