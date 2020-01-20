Журнал Житомир инфо

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2020 » Январь » 2011:52:54

«Щастя тут!»: для Житомирской области разработали туристический логотип. ФОТО

Сегодня, 12:00:54 520 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Щастя тут!»: для Житомирской области разработали туристический логотип. ФОТО

 Для Житомирской области разработали туристический логотип и изготовили первую партию сувенирной продукции. Основным элементом логотипа являются буквы ZT.

Об этом в комментарии сайту Укринформ сообщил директор Житомирского областного туристического информационного центра Василий Кравчук.
 

«Мы провели опрос среди жителей Житомирщины, чтобы выяснить, с чем у них ассоциируется наша область. Большинство людей отвечали, что это счастье. Таким образом у нас появился логотип, на котором указано «Житомирщина. Щастя тут!». Его элементом также являются буквы ZT, ведь так нашу область идентифицируют иностранцы», - пояснил Кравчук.


По его словам, уже изготовлена ​​первая пробная партия сувенирной продукции с логотипом области. Это - футболки, чашки и значки. В планах также изготовление тематических браслетов.

Как сообщал «Журнал Житомира», по итогам прошлого года Житомирщина поднялась на четвертое место среди областей Украины по количеству внутренних туристов.





ФОТО: Укринформ
Тэги: логотип, туризм, Житомирская область
Комментариев: 5
Месть_королевы_Анны
1 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 12:08:26, Сегодня
-1

Кому эта фигня нужна?
Antisvinomir1
2 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 12:16:08, Сегодня
-1

Очередной отмыв бабла для трепачей.
Crespito
3 Hernan (Crespito)   • 13:37:54, Сегодня
0

Какое-то лицо у девушки не счастливое :) Может потому-что в Житомире живет?
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 13:42:47, Сегодня
+1

Zero Tolerance/////
DomA
5 Владимир (DomA)   • 14:19:27, Сегодня
-1

логотип рівня школоло) цікаво скільки заплатили розробнику?
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