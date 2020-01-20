«Щастя тут!»: для Житомирской области разработали туристический логотип. ФОТО

«Мы провели опрос среди жителей Житомирщины, чтобы выяснить, с чем у них ассоциируется наша область. Большинство людей отвечали, что это счастье. Таким образом у нас появился логотип, на котором указано «Житомирщина. Щастя тут!». Его элементом также являются буквы ZT, ведь так нашу область идентифицируют иностранцы», - пояснил Кравчук.