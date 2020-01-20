Для Житомирской области разработали туристический логотип и изготовили первую партию сувенирной продукции. Основным элементом логотипа являются буквы ZT.
Об этом в комментарии сайту Укринформ
сообщил директор Житомирского областного туристического информационного центра Василий Кравчук.
«Мы провели опрос среди жителей Житомирщины, чтобы выяснить, с чем у них ассоциируется наша область. Большинство людей отвечали, что это счастье. Таким образом у нас появился логотип, на котором указано «Житомирщина. Щастя тут!». Его элементом также являются буквы ZT, ведь так нашу область идентифицируют иностранцы», - пояснил Кравчук.
По его словам, уже изготовлена первая пробная партия сувенирной продукции с логотипом области. Это - футболки, чашки и значки. В планах также изготовление тематических браслетов.
Как сообщал «Журнал Житомира
», по итогам прошлого года Житомирщина поднялась на четвертое место среди областей Украины по количеству внутренних туристов
.
ФОТО: Укринформ
«Щастя тут!»: для Житомирской области разработали туристический логотип. ФОТО