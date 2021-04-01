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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 1 » 16:35:11

ОГА разрабатывает еще один туристический логотип Житомирской области

Сегодня, 16:35:11 441 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ОГА разрабатывает еще один туристический логотип Житомирской области

 В облгосадминистрации взялись за разработку очередного туристического логотипа Житомирщины. К созданию лого приглашают присоединиться жителей области.

"Для того, чтобы идентифицировать Житомирщину туристическую на фоне других областей Украины, она должна иметь свою туристическую айдентику. Департамент культуры, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации приглашает всех стать соавторами по написанию технических условий для разработки постоянного туристического логотипа Житомирской области", - говорится на сайте ОГА.

Главное условие подачи своей идеи - написать с чем ассоциируется Житомирщина, что должно быть изображено на логотипе и почему, какой лозунг будет лучше характеризовать Житомирскую область.

Департамент культуры, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации ждет предложений от жителей области, которые можно отправить на электронный адрес dkms@kmsdep.zht.gov.ua с отметкой "Житомирщина туристична".

Последний срок подачи предложений - 16 апреля 2021 года

Как сообщал "Журнал Житомира", 23 января 2020 года в облгосадминистрации провели официальную презентацию туристического логотипа Житомирщины. Логотип выбрали из 23 вариантов, которые подавали на конкурс еще в 2018 году.
Тэги: Житомирская область, туризм, логотип
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Комментариев: 1
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 17:12:39, Сегодня [Материал]

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