ОГА разрабатывает еще один туристический логотип Житомирской области

В облгосадминистрации взялись за разработку очередного туристического логотипа Житомирщины. К созданию лого приглашают присоединиться жителей области.
"Для того, чтобы идентифицировать Житомирщину туристическую на фоне других областей Украины, она должна иметь свою туристическую айдентику. Департамент культуры, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации приглашает всех стать соавторами по написанию технических условий для разработки постоянного туристического логотипа Житомирской области"
, - говорится на сайте ОГА
.
Главное условие подачи своей идеи - написать с чем ассоциируется Житомирщина, что должно быть изображено на логотипе и почему, какой лозунг будет лучше характеризовать Житомирскую область.
Департамент культуры, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации ждет предложений от жителей области, которые можно отправить на электронный адрес dkms@kmsdep.zht.gov.ua
с отметкой "Житомирщина туристична"
.
Последний срок подачи предложений - 16 апреля 2021 года
.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 23 января 2020 года в облгосадминистрации провели официальную презентацию туристического логотипа Житомирщины
. Логотип выбрали из 23 вариантов, которые подавали на конкурс еще в 2018 году.