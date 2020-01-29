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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Январь » 29 » 10:05:31

Сегодня - День памяти Героев Крут

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Сегодня - День памяти Героев Крут

 Украина 29 января чтит память Героев битвы под Крутами.

Круты – одна из трагических и в то же время легендарных страниц в истории украинских освободительных соревнований 1917-1921 годов.

Как известно, в конце декабря 1917 года правительство советской России начало открытую агрессию против Украинской Народной Республики. Большевиков чрезвычайно возмущало провозглашение Украиной независимости. Сначала Москва создала отдельную «украинскую красную власть» со столицей в Харькове, который фактически объявил войну независимой части государства, а затем выдвинула и войска - балтийских матросов, красноармейцев-головорезов из Москвы, Питера, Пскова, Смоленска и др. Подавалось это как «гражданская война».

Бой под Крутами

Бой под Крутами 29 января 1918 года между Нежином и Бахмачем на Черниговщине, что в 130 километрах северо-восточнее Киева во время наступления на Киев войск большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьева. С конца декабря 1917 года отряд Первой Киевской юношеской школы им. Б. Хмельницкого под командованием сотника Гончаренко оборонял станцию ​​Бахмач, важный железнодорожный узел на границе УНР и РСФСР. 27 января 1918 года к ним поступило подкрепление из Киева - 1-я сотня новосозданного студенческого куреня, составленная из добровольцев - студентов Украинского народного университета, Киевского Университета Святого Владимира (ныне им. Т. Шевченко), гимназистов старших классов украинских гимназий во главе с сотником Омельченко.

Украинские войска заняли оборону у станции Круты. Утром 29 января 1918 года началось наступление на украинские позиции 4-тысячного большевистского отряда петроградских и московских красногвардейцев. Украинская армия, которой суждено было вступить в кровавую схватку с этой ордой, насчитывала около 300 бойцов Студенческого куреня, 250 - Первой украинской военной школы и почти 40 гайдамаков - вот и все.

Бой продолжался до вечера, было отражено несколько атак, боевые потери составляли до 300 убитых, раненых, пленных. Командир Аверкий Гончаренко отдал приказ отойти к эшелону, который ждал вдалеке на 2 км. Отступая, часть студенческой сотни попала в окружение, отчаянно атаковала, но силы были неравны. Одна чета (взвод) студентов в сумерках потеряла ориентир и вышла на ст. Круты, уже занятую красноармейцами. 27 пленных юношей (студентов и гимназистов) расстреляли. Самым молодым павшим в бою было по 16 лет.

После расстрела большевики не позволили похоронить тела погибших. Только после освобождения Киева от красноармейцев, по распоряжению украинского правительства, 19 марта 1918 года прошли торжественные похороны павших в бою под Крутами на Аскольдовой могиле.

История боя замалчивалась

​​​​В советское время могилы павших под Крутами были разрушены. Десятилетиями история боя или замалчивалась, или обрастала мифами и домыслами, как в зарубежной, так и в отечественной историографии.

После обретения Украиной независимости подвиг Героев Крут занял достойное место в пантеоне национальной славы, стал символом патриотизма и жертвенности в борьбе за государственную независимость. На государственном уровне этот день начали отмечать с 2003 года. Ежегодное чествование памяти жертв Героев Крут закреплено в Постановлении ВРУ от 16 мая 2013 «О праздновании подвига героев боя под Крутами». В 2006 году на железнодорожной станции Круты открыли Мемориальный комплекс «Памяти Героев Крут».
Тэги: Круты, история
Комментариев: 58
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:06:18, Сегодня
-9

Как интересно перекрутили... Одну из позорных страниц истории выставляют подвигом.
predi
3 predi (predi)   • 11:39:39, Сегодня
+7

А як перекрутили, хто і яка історія правдива з точки зору ольгіно?
Artmaker
46 Евгений (Artmaker)   • 15:42:35, Сегодня
-7

"Україна - це Круто"... "Пам'ятай про Крути"... "ПриКрути"...
Боженько, скільки ще ти дозволятимеш отак цинічно водити за ніс многостраждальний народ (чи нині треба писати нарід?))) України???
predi
2 predi (predi)   • 11:38:14, Сегодня
+9

Цивілізовані країни вибачаються за злочини котрі були скоєні їми не зважаючи на історичний час.
А кацапи вибачились за звірячі вбивства українців під Крутами чи може я щось пропустив?
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:45:28, Сегодня
-9

А причем здесь кацапы? Там украинцы воевали.
predi
6 predi (predi)   • 11:48:38, Сегодня
+10

Балтійські матроси і москвинські головорізи це українці?
Sams2
9 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:54:22, Сегодня
-9

Отряд Украинской советской республики состоял в основном из украинцев. А "армия УНР" так быстро драпанула, что забыла, бросила насильно призванных гимназистов, потому что "правительство УНР", не поддерживаемое народом, не смогло противопоставить большевикам НИ ОДНОЙ воинской части.
Antisvinomir1
10 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:56:58, Сегодня
-11

Ну как и в Крыму, где обосрались стрелять и убивать захватчика. Ничего за 100 лет не изменилось.
predi
11 predi (predi)   • 11:58:06, Сегодня
+9

До чого тут інтерпретації бою, якщо ми ведем мову про черговий злочин кацапів котрі прийшли на чужу територію і вбили наших людей?
Чи може ІХТАМНЕТ і в той час?
Antisvinomir1
12 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:00:24, Сегодня
-12

Почему не стреляли в захватчика в Крыму?
predi
13 predi (predi)   • 12:02:15, Сегодня
+11

Створи відповідну тему і поговоримо.
Antisvinomir1
16 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:05:57, Сегодня
-12

Слив засчитан. Продолжай праздновать поражения, петь гимн и махать флагом.
Враг внутри вас самих.
predi
17 predi (predi)   • 12:09:35, Сегодня
+11

Ти шо з унітаза пишеш про якийсь злив?
Поправлю "серед нас".
І звуть їх неадекватні кацапи.
Antisvinomir1
18 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:11:40, Сегодня
-13

Почему "неадекватные кацапы" доо сих пор не уничтожены?
predi
19 predi (predi)   • 12:12:59, Сегодня
+11

Знищити?
А тоді яка буде різниця між нами і кацапськими головорізами?
Antisvinomir1
21 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:19:14, Сегодня
-14

Ну тогда терпите дальше и нойте в интернетиках про злого Путина и кацапов. На большее вы не способны, ни под Крутами ни сейчас.
predi
27 predi (predi)   • 12:38:24, Сегодня
+12

А ти допоможи!
На передовій є вакансії. Підеш?
Antisvinomir1
29 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:47:52, Сегодня
-13

Ты уже там?
predi
30 predi (predi)   • 12:55:22, Сегодня
+10

То ми ж не здатні, чекаєм "здатного". Коли їдеш ?
Dimm
58 Димм (Dimm)   • 19:35:04, Сегодня
0

Что ж вы все такие нэдиездатные когда надо?
Dimm
57 Димм (Dimm)   • 19:32:51, Сегодня
0

А ты так и носишься со своими унитазами? "Ай да молодець". Продолжай за ними следить.
Dimm
56 Димм (Dimm)   • 19:31:03, Сегодня
0

Ты начал следить за темами? Не ожидал
Hoakina
44 Марина (Hoakina)   • 15:40:56, Сегодня
+5

На 9. Опустимо цю кашу з радянських і московитських джерел у Вашій голові, а чому ці гімназисти, які протистояли регулярному війську - не герої у Ваших очах? мова про них. Про хлопчиків, які знайшли в собі сили воювати, коли інші втікали? Вони герої. Історія знає багато випадків такої самопожертви. Навіть в радянській історіографії ті ж камікадзе визнавались жертвами режиму, але героїзм тих молодих людей не викликав сумніву.
ZVEZDA
32 Житомирянин (ZVEZDA)   • 13:02:46, Сегодня
+11

На 2 Коцапи не хотять вибачитись за Боїнг збитий. Вони колись не вибачились за корейський збитий боїнг и зараз не вибачаються за малазийський. В світовій історіїї таких випадків більше немає. Навідь Іран признався. Ну, що казати, коцап є коцап. То не є славянин!
Antisvinomir1
35 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:09:11, Сегодня
-10

Дипотношения уже разорваны? Визы введены?
Antisvinomir1
5 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:46:04, Сегодня
-9

Когда нет побед, начинают отмечать поражения....
predi
8 predi (predi)   • 11:53:27, Сегодня
+8

"Украина 29 января чтит память Героев битвы под Крутами."
Щось зрозумів?
Sams2
14 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:02:16, Сегодня
-9

А в чем героизм? В том, что бросили мальчишек, спасая свои шкуры?
predi
15 predi (predi)   • 12:03:57, Сегодня
+10

А від кого потрібно було спасатись? Хто стояв за цими кривавими злочинами?
Sams2
20 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:17:47, Сегодня
-10

Ты про "героизм" ответь.
Antisvinomir1
22 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:21:04, Сегодня
-14

Весь их "героизм" заканчивается грозными словами в интернете.
А 100 лет назад в газетах.
predi
25 predi (predi)   • 12:32:07, Сегодня
+8

Ти не відповів на жодне моє питання, тому я маю право поступить зеркально.
Але все ж відповім.
Ці хлопці, знаючи про те що на них йде значно переважаюче стадо озвірілих москвинських головорізів вирішило прийняти бій і стояло до кінця не зважаючи на те, що виграти бій було неможливо.
Вони пожертвували собою ради майбутнього України.
Теж було, наприклад і в новітній історії під Дебальцево чи в Донецькому аеропорту.
Один і той же агресор з одною і тією ж метою що тоді що й тепер.
Мовчу про неперевершений цинізм кацапів котрі обіцяли пропустити колони під Дебальцево без жодного пострілу і підступно відкрили вогонь на враження зі всіх видів зброї. Оце і є лицемірне лице ворога як тодішнього так і теперішнього.
Antisvinomir1
28 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:45:13, Сегодня
-12

Почему до сих пор не разорваны дипотношения с Расеей и не введены визы?
Sams2
31 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:56:13, Сегодня
-10

Еще раз, для особо одаренных - армия большевиков состояла в основном из украинцев, россиян туда приплели по привычке. И никаких "стояло до кінця" не было, они банально удрали, хотя у них даже артиллерия была. Удирали они так быстро, то БРОСИЛИ мальчишек, насильно мобилизованных , около 35 человек. Те заблудились, и ночью вышли на станцию, занятую красными. Обмороженных отправили в Харьковский госпиталь, остальные были расстреляны по приказу подъехавшего с основными силами к утру Муравьева. Всего в том бою со стороны УНР погибло 27 человек. 18 тел позже с помпой похоронили на Аскольдовой могиле, остальных бросили просто так.
А вот зачем ты сюда Дебальцево приплел - непонятно.
predi
33 predi (predi)   • 13:05:11, Сегодня
+9

АААААА!
То іхтамнет і в той час?
Що ж, прийдеться погодиться що балтійські матроси і червоноармійці з Питера, Пскова, Смоленська це все українці.
Йоськин кот.
То виходить що ці всі землі "ісконно" українські бо там живуть одні українці!
Кацапе, коли віддаси Україні мацкву, пітер і інші перераховані міста?
Sams2
37 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:29:32, Сегодня
-10

Я украинец. Ты - идиот. Без национальности. Я не буду с тобой спорить, ибо ты глуп. Но ты этого не поймешь, по той же причине.
predi
40 predi (predi)   • 14:04:51, Сегодня
+7

Нема контраргументів не відповів на жодне питання, а твої постулати схожі на пости недорозвиненого, то хто тоді дурак?
Якщо тобі зрозуміти це занадто складно то не я не винен, в кацапів таке буває і завжди, а ці сторінки все стерплять
По паспорту ти українець, а по суті ярий кацапський українофоб.
Не переживай, дебілів в твоїй команді багато.
Ферштейн?
Hoakina
48 Марина (Hoakina)   • 15:48:56, Сегодня
+4

На 37. Ви не українець, бо приналежність до нації - ментальна категорія, не залежить від того, на якій території людина народилась. Це відчуття спорідненості зі своїм народом, своєю історією. Українець ніколи не напише тої гидоти про героїв Крут, яку Ви написали. Ви гомо совєтікус звичайний і невиліковний.
Crespito
50 Hernan (Crespito)   • 16:10:16, Сегодня
-4

Да ладно, это история не всей Украины
Hoakina
47 Марина (Hoakina)   • 15:45:13, Сегодня
+2

На 31. А про Муравйова сам згадав. Українець прямо записний ))) як гидко...
predi
49 predi (predi)   • 15:55:12, Сегодня
+4

Після Крут Муравйов коли ввірвався в Київ зі своєю бандою знищив біля 5 тисяч українців.
Отакі "герої" у кацапської бидлоти.
garold
55 Кonstantin (garold)   • 18:39:30, Сегодня
0

Источник пожалуйста!!!!
Antisvinomir1
7 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:53:21, Сегодня
-15

Да хоть 1000 минусов поставьте, все равно правда останется правдой

Крым просрали навсегда, Донбасс просрали навсегда.
Продолжайте праздновать поражения.
Crespito
23 Hernan (Crespito)   • 12:26:18, Сегодня
-11

В чем героизм? Послали гимназистов на верную смерть? Еще и прикрывают это патриотизмом, да ладно, поездили по ушам молодежи. Не думаю, что он, вообще, знали, что их на бойню ведут
predi
26 predi (predi)   • 12:34:46, Сегодня
+10

А хто цю бійню організував і хто окупант?
Crespito
38 Hernan (Crespito)   • 13:41:00, Сегодня
-10

Ну так ответь на мои вопросы сначала :) Я думаю, что бойню организовали все те же псевдопатриоты, промыли им мозги и кинули просто в тиски, а потом в подвиг повернули
predi
41 predi (predi)   • 14:11:23, Сегодня
+10

Тобто якщо в 2-гу Світову СССР обороняла свою землю від німецьких фашистів, то цю бойню організував російські псевдопатріоти, бо " промыли им мозги и кинули просто в тиски, а потом в подвиг повернули"?
То ж виходить Сталін злочинець, а Гітлер пострадавша сторона?
Crespito
42 Hernan (Crespito)   • 14:44:47, Сегодня
-11

Ты идиот? :) Ответь не можешь?
predi
43 predi (predi)   • 15:04:53, Сегодня
+7

"Ты идиот? :)"
Та ні, кошу під нього щоб бути на твоїй хвилі.
"Ответь не можешь?"
Семенюк Александр (Sams2) . А нащо я буду повторювати ті самі відповіді і твоєму клону?
Mykhailo
52 Михаил (Mykhailo)   • 17:26:00, Сегодня
0

Сравнивать Вторую мировую со всем напряжением всех сил, с вот этой ситуацией, когда из огромного города удалось набрать горстку людей на отделение (сепаратизм) от тех, с кем за год до этого сотни лет жили в одной империи - это показатель.
Antisvinomir1
24 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:30:41, Сегодня
-12

Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!

Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.

Закидали их елками, замесили их грязью
И пошли по домам — под шумок толковать,
Что пора положить бы уж конец безобразью,
Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать.

И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги — это только ступени
В бесконечные пропасти — к недоступной Весне!
ZVEZDA
34 Житомирянин (ZVEZDA)   • 13:08:42, Сегодня
+8

Слава Героям! Кожен українець їх памятає і пишається ними!
Antisvinomir1
36 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:11:48, Сегодня
-12

сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги — это только ступени
В бесконечные пропасти — к недоступной Весне!
Crespito
39 Hernan (Crespito)   • 13:42:17, Сегодня
-10

Не кожен
Месть_королевы_Анны
45 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 15:41:45, Сегодня
-7

И даже не большинство.
Crespito
51 Hernan (Crespito)   • 16:11:06, Сегодня
-5

Да раздули непонятно чего
Antisvinomir1
53 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:49:26, Сегодня
0

Повторяю вопрос- с захватнической Расеей уже разорваны дипотношения, обьявлена война, прекращено транспортное сообщение, введены визы?
Ах не сделано нихера?
Ясен хер, праздновать Круты и грозить из-за экрана легче, чем реально что-то делать.
Mykhailo
54 Михаил (Mykhailo)   • 17:56:23, Сегодня
+1

Даже прекратили уговаривать прокачивать побольше вонючего оккупантского газа!!! (нет)
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