Сегодня - День памяти Героев Крут

Украина 29 января чтит память Героев битвы под Крутами.
Круты – одна из трагических и в то же время легендарных страниц в истории украинских освободительных соревнований 1917-1921 годов.
Как известно, в конце декабря 1917 года правительство советской России начало открытую агрессию против Украинской Народной Республики. Большевиков чрезвычайно возмущало провозглашение Украиной независимости. Сначала Москва создала отдельную «украинскую красную власть» со столицей в Харькове, который фактически объявил войну независимой части государства, а затем выдвинула и войска - балтийских матросов, красноармейцев-головорезов из Москвы, Питера, Пскова, Смоленска и др. Подавалось это как «гражданская война».
Бой под Крутами
Бой под Крутами 29 января 1918 года между Нежином и Бахмачем на Черниговщине, что в 130 километрах северо-восточнее Киева во время наступления на Киев войск большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьева. С конца декабря 1917 года отряд Первой Киевской юношеской школы им. Б. Хмельницкого под командованием сотника Гончаренко оборонял станцию Бахмач, важный железнодорожный узел на границе УНР и РСФСР. 27 января 1918 года к ним поступило подкрепление из Киева - 1-я сотня новосозданного студенческого куреня, составленная из добровольцев - студентов Украинского народного университета, Киевского Университета Святого Владимира (ныне им. Т. Шевченко), гимназистов старших классов украинских гимназий во главе с сотником Омельченко.
Украинские войска заняли оборону у станции Круты. Утром 29 января 1918 года началось наступление на украинские позиции 4-тысячного большевистского отряда петроградских и московских красногвардейцев. Украинская армия, которой суждено было вступить в кровавую схватку с этой ордой, насчитывала около 300 бойцов Студенческого куреня, 250 - Первой украинской военной школы и почти 40 гайдамаков - вот и все.
Бой продолжался до вечера, было отражено несколько атак, боевые потери составляли до 300 убитых, раненых, пленных. Командир Аверкий Гончаренко отдал приказ отойти к эшелону, который ждал вдалеке на 2 км. Отступая, часть студенческой сотни попала в окружение, отчаянно атаковала, но силы были неравны. Одна чета (взвод) студентов в сумерках потеряла ориентир и вышла на ст. Круты, уже занятую красноармейцами. 27 пленных юношей (студентов и гимназистов) расстреляли. Самым молодым павшим в бою было по 16 лет.
После расстрела большевики не позволили похоронить тела погибших. Только после освобождения Киева от красноармейцев, по распоряжению украинского правительства, 19 марта 1918 года прошли торжественные похороны павших в бою под Крутами на Аскольдовой могиле.
История боя замалчивалась
В советское время могилы павших под Крутами были разрушены. Десятилетиями история боя или замалчивалась, или обрастала мифами и домыслами, как в зарубежной, так и в отечественной историографии.
После обретения Украиной независимости подвиг Героев Крут занял достойное место в пантеоне национальной славы, стал символом патриотизма и жертвенности в борьбе за государственную независимость. На государственном уровне этот день начали отмечать с 2003 года. Ежегодное чествование памяти жертв Героев Крут закреплено в Постановлении ВРУ от 16 мая 2013 «О праздновании подвига героев боя под Крутами». В 2006 году на железнодорожной станции Круты открыли Мемориальный комплекс «Памяти Героев Крут».
Боженько, скільки ще ти дозволятимеш отак цинічно водити за ніс многостраждальний народ (чи нині треба писати нарід?))) України???
А кацапи вибачились за звірячі вбивства українців під Крутами чи може я щось пропустив?
Чи може ІХТАМНЕТ і в той час?
Враг внутри вас самих.
Поправлю "серед нас".
І звуть їх неадекватні кацапи.
А тоді яка буде різниця між нами і кацапськими головорізами?
На передовій є вакансії. Підеш?
Щось зрозумів?
А 100 лет назад в газетах.
Але все ж відповім.
Ці хлопці, знаючи про те що на них йде значно переважаюче стадо озвірілих москвинських головорізів вирішило прийняти бій і стояло до кінця не зважаючи на те, що виграти бій було неможливо.
Вони пожертвували собою ради майбутнього України.
Теж було, наприклад і в новітній історії під Дебальцево чи в Донецькому аеропорту.
Один і той же агресор з одною і тією ж метою що тоді що й тепер.
Мовчу про неперевершений цинізм кацапів котрі обіцяли пропустити колони під Дебальцево без жодного пострілу і підступно відкрили вогонь на враження зі всіх видів зброї. Оце і є лицемірне лице ворога як тодішнього так і теперішнього.
А вот зачем ты сюда Дебальцево приплел - непонятно.
То іхтамнет і в той час?
Що ж, прийдеться погодиться що балтійські матроси і червоноармійці з Питера, Пскова, Смоленська це все українці.
Йоськин кот.
То виходить що ці всі землі "ісконно" українські бо там живуть одні українці!
Кацапе, коли віддаси Україні мацкву, пітер і інші перераховані міста?
Якщо тобі зрозуміти це занадто складно то не я не винен, в кацапів таке буває і завжди, а ці сторінки все стерплять
По паспорту ти українець, а по суті ярий кацапський українофоб.
Не переживай, дебілів в твоїй команді багато.
Ферштейн?
Отакі "герої" у кацапської бидлоти.
Крым просрали навсегда, Донбасс просрали навсегда.
Продолжайте праздновать поражения.
То ж виходить Сталін злочинець, а Гітлер пострадавша сторона?
Та ні, кошу під нього щоб бути на твоїй хвилі.
"Ответь не можешь?"
Семенюк Александр (Sams2) . А нащо я буду повторювати ті самі відповіді і твоєму клону?
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!
Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.
Закидали их елками, замесили их грязью
И пошли по домам — под шумок толковать,
Что пора положить бы уж конец безобразью,
Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать.
И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги — это только ступени
В бесконечные пропасти — к недоступной Весне!
Даже светлые подвиги — это только ступени
В бесконечные пропасти — к недоступной Весне!
Ах не сделано нихера?
Ясен хер, праздновать Круты и грозить из-за экрана легче, чем реально что-то делать.