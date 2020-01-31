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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Январь » 31 » 13:35:02

«Мы разберёмся». Премьер-министр Алексей Гончарук в Житомире отвечал на неудобные вопросы журналистов. ВИДЕО

Сегодня, 13:48:34 4810 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Мы разберёмся». Премьер-министр Алексей Гончарук в Житомире отвечал на неудобные вопросы журналистов. ВИДЕО

 Сегодня с рабочим визитом Житомир посетил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Глава правительства осмотрел образцово-показательный утеплённый дом на Киевской, 52, познакомившись с главой соответствующего ОСББ, пообщался с выступающими против строительства АЗС «UPG» на Проспекте Независимости, 29 и «ответил» на неудобные вопросы журналистов, – сообщает с места событий корреспондент FreshNews Ольга Савицкая.

В пятницу, 31 января, в Житомир с рабочим визитом прибыл премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Главу правительства сопровождают губернатор Виталий Бунечко, мэр Житомира Сергей Сухомлин, министр социальной политики Юлия Соколовская.

В рамках визита Алексей осмотрел образцово-показательный утеплённый дом на Киевской, 52, пообщавшись с главой соответствующего ОСББ Людмилой Галиной. Обсудили успешный опыт внедрения программы энергоэффективности, которая позволяет значительно экономить на оплате коммунальных услуг.

"Организовались, избрали достойного, крутого, по-моему мнению человека, который сейчас руководит этим ОСББ — и экономят в 2 раза на коммунальных услугах. Я, как премьер-министр страны, призываю всех следовать этому примеру. В этом году таких домов в Украине станет ещё больше", – пообещал премьер.


Также в рамках визита министра был запланирован небольшой пресс-подход, который, кстати, произошёл немного раньше запланированного – из-за чего некоторые журналисты опоздали.
 

Алексей Гончарук «ответил» на неудобные вопросы журналистов и активистов:


1. Вопрос от жителей Проспекта Независимости, 29 по АЗС "UPG": что нам делать?: 

Мы разберёмся, не переживайте).

2. В Правительстве очень много так называемых «соросят». Не является ли этот факт угрозой национальной безопасности страны? Ведь существует вероятность того, что они будут защищать не интересы народа Украины, а определённых финансовых и экономических групп?

Мы не обращаем внимания на такие манипуляции, а занимаемся реальной работой. Украинское правительство работает для того, чтобы люди жили лучше ... Посмотрите на вот этот замечательный дом.

3. Служба безопасности Украины засекретила дело о прослушке в Вашем кабинете. Допрашивали ли Вас, и как Вы в целом прокомментируете этот инцидент?

Я думаю, это вопрос к Службе безопасности Украины. Они должны этим заниматься.

4. Вопрос о зарплатах в Правительстве:

Мы много раз комментировали эти вещи. Я приехал сюда работать — дайте мне, пожалуйста, эту возможность.
 

Видео: как Алексей Гончарук отвечал на неудобные вопросы журналистов

Тэги: Алексей Гончарук, Житомир, ОСББ, журналисты
Комментариев: 5
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 14:06:23, Сегодня
+2

Ось відео, що було зроблено у тому ОСББ, де утеплили будинок
https://www.facebook.com/100005192889455/videos/1161772687339150/
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 14:33:50, Сегодня
+2

После этого поехали показать цветников и базар? :)
andriiua
3 andrii (andriiua)   • 15:28:46, Сегодня
+2

Гончарук - не убедительные ответы.
Рядом рукводство Житомирщины терлось, с лицом "лишь бы чего-то не ляпнуть"
Dimm
4 Димм (Dimm)   • 16:13:29, Сегодня
+3

"Мы разберёмся, не переживайте" - что в переводе означает: "Идите Вы ..... со своими проблемами".
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:18:41, Сегодня
+2

Ну так вот он и " ляпнул" людям. Его слова дословно : "С чего вы взяли. что вас травят?". Это он жильцам с Проспекта Независимости 29
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