«Мы разберёмся». Премьер-министр Алексей Гончарук в Житомире отвечал на неудобные вопросы журналистов. ВИДЕО

Сегодня с рабочим визитом Житомир посетил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Глава правительства осмотрел образцово-показательный утеплённый дом на Киевской, 52, познакомившись с главой соответствующего ОСББ, пообщался с выступающими против строительства АЗС «UPG» на Проспекте Независимости, 29 и «ответил» на неудобные вопросы журналистов, – сообщает с места событий корреспондент FreshNews
Ольга Савицкая.
В пятницу, 31 января, в Житомир с рабочим визитом прибыл премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Главу правительства сопровождают губернатор Виталий Бунечко, мэр Житомира Сергей Сухомлин, министр социальной политики Юлия Соколовская.
В рамках визита Алексей осмотрел образцово-показательный утеплённый дом на Киевской, 52, пообщавшись с главой соответствующего ОСББ Людмилой Галиной. Обсудили успешный опыт внедрения программы энергоэффективности, которая позволяет значительно экономить на оплате коммунальных услуг.
"Организовались, избрали достойного, крутого, по-моему мнению человека, который сейчас руководит этим ОСББ — и экономят в 2 раза на коммунальных услугах. Я, как премьер-министр страны, призываю всех следовать этому примеру. В этом году таких домов в Украине станет ещё больше", – пообещал премьер.
Также в рамках визита министра был запланирован небольшой пресс-подход, который, кстати, произошёл немного раньше запланированного – из-за чего некоторые журналисты опоздали.
Алексей Гончарук «ответил» на неудобные вопросы журналистов и активистов:
1. Вопрос от жителей Проспекта Независимости, 29 по АЗС "UPG": что нам делать?:
Мы разберёмся, не переживайте).
2. В Правительстве очень много так называемых «соросят». Не является ли этот факт угрозой национальной безопасности страны? Ведь существует вероятность того, что они будут защищать не интересы народа Украины, а определённых финансовых и экономических групп?
Мы не обращаем внимания на такие манипуляции, а занимаемся реальной работой. Украинское правительство работает для того, чтобы люди жили лучше ... Посмотрите на вот этот замечательный дом.
3. Служба безопасности Украины засекретила дело о прослушке в Вашем кабинете. Допрашивали ли Вас, и как Вы в целом прокомментируете этот инцидент?
Я думаю, это вопрос к Службе безопасности Украины. Они должны этим заниматься.
4. Вопрос о зарплатах в Правительстве:
Мы много раз комментировали эти вещи. Я приехал сюда работать — дайте мне, пожалуйста, эту возможность.
Видео: как Алексей Гончарук отвечал на неудобные вопросы журналистов
«Мы разберёмся». Премьер-министр Алексей Гончарук в Житомире отвечал на неудобные вопросы журналистов. ВИДЕО
https://www.facebook.com/100005192889455/videos/1161772687339150/
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