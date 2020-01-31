«Мы разберёмся». Премьер-министр Алексей Гончарук в Житомире отвечал на неудобные вопросы журналистов. ВИДЕО

"Организовались, избрали достойного, крутого, по-моему мнению человека, который сейчас руководит этим ОСББ — и экономят в 2 раза на коммунальных услугах. Я, как премьер-министр страны, призываю всех следовать этому примеру. В этом году таких домов в Украине станет ещё больше", – пообещал премьер.