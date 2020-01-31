В подпольном цехе обнаружили 1200 литров спирта и 160 бутылок фальсифицированной водки

В Коростышевском районе правоохранители обнаружили подпольный цех по производству фальсифицированных алкогольных изделий. Об этом «» 31 января сообщила пресс служба ГУНП в Житомирской области.
«Канал распространения фальсификата перекрыли сотрудники управления стратегических расследований Житомирщины, сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры области», - говорится в сообщении.
1200 литров спирта и готовой ликеро-водочной продукции, в том числе 160 бутылок объемом 0,7 литра алкогольной продукции с явными признаками подделки марок акцизного налога, автомобиль, оборудование для изготовления фальсифицированных алкогольных напитков изъяли во время проведения санкционированных обысков на территории Коростышевского района .
По данным пресс-службы прокуратуры, обыски в подпольном цехе проводили 31 января.
«Во время обысков, в том числе, по месту осуществления противоправной деятельности по изготовлению алкогольной продукции в домовладении, изъято оборудование и компоненты для незаконного производства алкогольных напитков, а также около одной тонны готовой продукции и спирта. Установлено, что житель Житомирской области, без соответствующего официального разрешения и лицензии, на территории домовладения организовал функционирования подпольного цеха по незаконному производству алкогольных напитков, в дальнейшем распространялись жителям области », - сообщили в прокуратуре.
В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на удаленные товарно-материальные ценности.
«Прокуратура Житомирской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного изготовления подакцизных товаров из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей и их незаконный сбыт, по ч. 3 ст. 204 УК Украины. Досудебное расследование проводит налоговая милиция », - сообщили в прокуратуре области.
Напомним, 17 января 2020 в Овручскому районе налоговики выявили подпольную винокурню, продукцию которой продавали через интернет.
16 января в Черняхове налоговики обнаружили подпольный цех по изготовлению ликеро-водочных изделий: во время обысков изъяли оборудование и готовой продукции на более чем 800 тыс. грн.
В подпольном цехе обнаружили 1200 литров спирта и 160 бутылок фальсифицированной водки
Мои знакомые тут перестали спиртное в магазинах покупать. Привезли агрегат из Союза и для себя производят экологически чистый продукт! ))
А в середине 90-х я на хозяев в ларьке работал. По ночам палёнкой торговал. Когда продукт привозили, я заставлял поставщиков бутылку открывать и на них водку испытывал. А потом и сам дегустировал. На наличие градуса. )) Поставщики были мусульмане. Но пили и закусывали моими бутерами со свиной колбаской. Говорили, что Аллах под железной крышей не видит.
С неделю назад я купил в магазинчике пузырь лимонного Кеглевича. Придётся вылить - он не ядовитый (я живой и не ослеп), но жутко воняет какой-то синтетикой.