В подпольном цехе обнаружили 1200 литров спирта и 160 бутылок фальсифицированной водки

«Во время обысков, в том числе, по месту осуществления противоправной деятельности по изготовлению алкогольной продукции в домовладении, изъято оборудование и компоненты для незаконного производства алкогольных напитков, а также около одной тонны готовой продукции и спирта. Установлено, что житель Житомирской области, без соответствующего официального разрешения и лицензии, на территории домовладения организовал функционирования подпольного цеха по незаконному производству алкогольных напитков, в дальнейшем распространялись жителям области », - сообщили в прокуратуре.