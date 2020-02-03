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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 3 » 12:58:39

В Житомире из-за неисправной печи сгорела крыша на одном из предприятий города. ФОТО

Сегодня, 13:07:39 568 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из-за неисправной печи сгорела крыша на одном из предприятий города. ФОТО

 Сегодня ночью, 3 февраля в 05:25 в Службу спасения «101» в Житомире поступило сообщение о пожаре на территории предприятия по улице Промышленная.

Как сообщили «Журналу Житомира» в пресс-службе ДСНС Украины в Житомирской области, на место происшествия выехали два отделения пожарных 3-й и второй Государственных пожарно-спасательных частей.

Выяснилось, что частично загорелась кровля пристроенного к ангару подсобного помещения. Спасатели сразу сосредоточили свои силы на защиту второй части крыши и смежной постройки.

В 6:07 специалисты ГСЧС локализовали пожар и в 6:56 ликвидировали. Также им удалось не допустить распространения горения внутрь подсобки и на ангар. Огнем уничтожено 12 кв.м. кровли подсобного помещения.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления. По словам охранника, около 4:30 он разжег в подсобке печь. А уже через час мужчина увидел пламя на крыше пристройки. Вероятно из-за отсутствия противопожарной отступки между дымоходом и перекрытием от перенакалу загорелись деревянные конструкции крыши. Окончательная причина пожара устанавливается.


У Житомирі згорів дах на одному з підприємств міста. ФОТО

У Житомирі згорів дах на одному з підприємств міста. ФОТО
Тэги: пожар, Житомир, печь
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