Сегодня ночью, 3 февраля в 05:25 в Службу спасения «101» в Житомире поступило сообщение о пожаре на территории предприятия по улице Промышленная.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в пресс-службе ДСНС Украины в Житомирской области, на место происшествия выехали два отделения пожарных 3-й и второй Государственных пожарно-спасательных частей.
Выяснилось, что частично загорелась кровля пристроенного к ангару подсобного помещения. Спасатели сразу сосредоточили свои силы на защиту второй части крыши и смежной постройки.
В 6:07 специалисты ГСЧС локализовали пожар и в 6:56 ликвидировали. Также им удалось не допустить распространения горения внутрь подсобки и на ангар. Огнем уничтожено 12 кв.м. кровли подсобного помещения.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления. По словам охранника, около 4:30 он разжег в подсобке печь. А уже через час мужчина увидел пламя на крыше пристройки. Вероятно из-за отсутствия противопожарной отступки между дымоходом и перекрытием от перенакалу загорелись деревянные конструкции крыши. Окончательная причина пожара устанавливается.
В Житомире из-за неисправной печи сгорела крыша на одном из предприятий города. ФОТО