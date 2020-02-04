ДТП в Житомире: водитель «Mercedes» травмировал пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 февраля около 08.30 на перекрестке улиц Параджанова-Королева в г. Житомир. В результате наезда автомобиля травмы получил пешеход. Полиция начала уголовное производство.
Как сообщили «Журналу Житомира
», водитель автомобиля «Mercedes Sprinter», 37-летний житель Житомира, совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 55-летний житель областного центра, получил телесные повреждения. Его госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
Уважаемые водители! Выбирайте такую скорость движения, чтобы иметь возможность постоянно контролировать свое транспортное средство и своевременно реагировать на изменение дорожной ситуации. Помните, что разрешенная скорость движения в населенных пунктах - 50 км/ч.
Уважаемые пешеходы! Переходите дорогу только в установленных местах. Не выходите на дорогу внезапно, из-за припаркованного автотранспорта и других препятствий. Снимайте наушники, если движетесь возле дороги - иначе рискуете не услышать предупредительных сигналов о приближении автомобилей и опасности.
Помните, что даже при небольшой скорости движения водитель не способен мгновенно остановить автомобиль, поэтому ступая на автодорогу, убедитесь, что водители транспортных средств заметили и поняли ваши намерения.