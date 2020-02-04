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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 4 » 12:13:45

ДТП в Житомире: водитель «Mercedes» травмировал пешехода

Вчера, 12:26:45 1131 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП в Житомире: водитель «Mercedes» травмировал пешехода

 Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 февраля около 08.30 на перекрестке улиц Параджанова-Королева в г. Житомир. В результате наезда автомобиля травмы получил пешеход. Полиция начала уголовное производство.

Как сообщили «Журналу Житомира», водитель автомобиля «Mercedes Sprinter», 37-летний житель Житомира, совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 55-летний житель областного центра, получил телесные повреждения. Его госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Уважаемые водители! Выбирайте такую ​​скорость движения, чтобы иметь возможность постоянно контролировать свое транспортное средство и своевременно реагировать на изменение дорожной ситуации. Помните, что разрешенная скорость движения в населенных пунктах - 50 км/ч.


Уважаемые пешеходы! Переходите дорогу только в установленных местах. Не выходите на дорогу внезапно, из-за припаркованного автотранспорта и других препятствий. Снимайте наушники, если движетесь возле дороги - иначе рискуете не услышать предупредительных сигналов о приближении автомобилей и опасности.

Помните, что даже при небольшой скорости движения водитель не способен мгновенно остановить автомобиль, поэтому ступая на автодорогу, убедитесь, что водители транспортных средств заметили и поняли ваши намерения.

Тэги: Mercedes, дтп, Житомир
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