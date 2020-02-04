ДТП в Житомире: водитель «Mercedes» травмировал пешехода

Уважаемые водители! Выбирайте такую ​​скорость движения, чтобы иметь возможность постоянно контролировать свое транспортное средство и своевременно реагировать на изменение дорожной ситуации. Помните, что разрешенная скорость движения в населенных пунктах - 50 км/ч.



Уважаемые пешеходы! Переходите дорогу только в установленных местах. Не выходите на дорогу внезапно, из-за припаркованного автотранспорта и других препятствий. Снимайте наушники, если движетесь возле дороги - иначе рискуете не услышать предупредительных сигналов о приближении автомобилей и опасности.



Помните, что даже при небольшой скорости движения водитель не способен мгновенно остановить автомобиль, поэтому ступая на автодорогу, убедитесь, что водители транспортных средств заметили и поняли ваши намерения.