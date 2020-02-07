Ограбление на дороге. Трое парней из Житомира ограбили водителя и пассажиров «Жигулей». ФОТО

«Сообщение о происшествии поступило в Черняховское отделение полиции 6 февраля около 23:10. По словам заявителя, 22-летнего жителя райцентра, он ехал на своем собственном ВАЗ-2107 вместе с двумя пассажирами в сторону областного центра. На выезде из с. Троковичи его автомобиль догнал Daewoo Lanos, водитель которого создал ситуацию для принудительной остановки ВАЗа. После этого водитель и пассажиры Ланоса отобрали у них имущество и скрылись», - говорится в сообщении.