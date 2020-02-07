Ограбление на дороге. Трое парней из Житомира ограбили водителя и пассажиров «Жигулей». ФОТО

Ночью 6 февраля в Черняховском районе молодые парни на автомобиле догнали ВАЗ-2107 и силой отобрали у водителя и пассажиров имущество. Патрульные полицейские уже в Житомире задержали разыскиваемый автомобиль и подозреваемых в совершении грабежа.
Об этом 7 февраля «Журналу Житомира
» сообщила пресс служба ГУНП в Житомирской области.
«Сообщение о происшествии поступило в Черняховское отделение полиции 6 февраля около 23:10. По словам заявителя, 22-летнего жителя райцентра, он ехал на своем собственном ВАЗ-2107 вместе с двумя пассажирами в сторону областного центра. На выезде из с. Троковичи его автомобиль догнал Daewoo Lanos, водитель которого создал ситуацию для принудительной остановки ВАЗа. После этого водитель и пассажиры Ланоса отобрали у них имущество и скрылись», - говорится в сообщении.
Грабители, побив водителя и пассажиров, забрали мобильный телефон, кошелек с деньгами, серебряный браслет, а также похитили из ВАЗа автомагнитолу, а видеорегистратор забрали и выбросили неподалеку. По словам заявителя, ограбление совершили трое ребят, также с ними была девушка. После инцидента они поехали, вероятно, в сторону г. Житомир.
Информацию о розыске транспортного средства и подозреваемых в совершении правонарушения полицейские сообщили коллегам, в том числе и житомирским патрульным. Правоохранители обратили внимание на Daewoo Lanos, который находился на улице областного центра. В результате патрульные и оперативники уголовного розыска задержали трех житомирян: молодых парней в возрасте 21 и 19 лет и 20-летнюю девушку.
«У них изъяли похищенное имущество, поэтому они признали свою вину. Установлено, что младший из ребят ранее уже был осужден за кражу. Мы задержали их в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) КПК, решается вопрос об избрании им меры пресечения», - рассказал и.о. начальника Черняховского отделения полиции Виктор Ильяхов.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины продолжается установка всех обстоятельств и места нахождения четвертого участника события. Действующим законодательством такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет.
Ограбление на дороге. Трое парней из Житомира ограбили водителя и пассажиров «Жигулей». ФОТО
Мамы будут очень рады что ихние чада нашли себя в жизни.
https://youtu.be/3YUNQoPrJGk?t=78