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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 7 » 12:43:03

Ограбление на дороге. Трое парней из Житомира ограбили водителя и пассажиров «Жигулей». ФОТО

Вчера, 13:07:33 4368 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ограбление на дороге. Трое парней из Житомира ограбили водителя и пассажиров «Жигулей». ФОТО

 Ночью 6 февраля в Черняховском районе молодые парни на автомобиле догнали ВАЗ-2107 и силой отобрали у водителя и пассажиров имущество. Патрульные полицейские уже в Житомире задержали разыскиваемый автомобиль и подозреваемых в совершении грабежа.

Об этом 7 февраля «Журналу Житомира» сообщила пресс служба ГУНП в Житомирской области.

«Сообщение о происшествии поступило в Черняховское отделение полиции 6 февраля около 23:10. По словам заявителя, 22-летнего жителя райцентра, он ехал на своем собственном ВАЗ-2107 вместе с двумя пассажирами в сторону областного центра. На выезде из с. Троковичи его автомобиль догнал Daewoo Lanos, водитель которого создал ситуацию для принудительной остановки ВАЗа. После этого водитель и пассажиры Ланоса отобрали у них имущество и скрылись», - говорится в сообщении.


Грабители, побив водителя и пассажиров, забрали мобильный телефон, кошелек с деньгами, серебряный браслет, а также похитили из ВАЗа автомагнитолу, а видеорегистратор забрали и выбросили неподалеку. По словам заявителя, ограбление совершили трое ребят, также с ними была девушка. После инцидента они поехали, вероятно, в сторону г. Житомир.

Информацию о розыске транспортного средства и подозреваемых в совершении правонарушения полицейские сообщили коллегам, в том числе и житомирским патрульным. Правоохранители обратили внимание на Daewoo Lanos, который находился на улице областного центра. В результате патрульные и оперативники уголовного розыска задержали трех житомирян: молодых парней в возрасте 21 и 19 лет и 20-летнюю девушку.

«У них изъяли похищенное имущество, поэтому они признали свою вину. Установлено, что младший из ребят ранее уже был осужден за кражу. Мы задержали их в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) КПК, решается вопрос об избрании им меры пресечения», - рассказал и.о. начальника Черняховского отделения полиции Виктор Ильяхов.


В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины продолжается установка всех обстоятельств и места нахождения четвертого участника события. Действующим законодательством такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет.

Ограбление на дороге. Трое парней из Житомира ограбили водителя и пассажиров «Жигулей». ФОТО

Ограбление на дороге. Трое парней из Житомира ограбили водителя и пассажиров «Жигулей». ФОТО
Тэги: Житомир, Черняхов, ограбление, полиция
Комментариев: 6
melan
1 melan (melan)   • 14:24:30, Вчера
+6

...... срок от 4 до 6 лет.....

Мамы будут очень рады что ихние чада нашли себя в жизни.
Dimm
3 Димм (Dimm)   • 15:06:32, Вчера
+9

"срок от 4 до 6 лет" - после этого срока будет еще второй, третий и т.д.
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 14:55:54, Вчера
+1

"ребята" к успеху шли, не получилось, не фартануло (с)
https://youtu.be/3YUNQoPrJGk?t=78
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:41:16, Вчера
-3

Обычные разборки между селянами. Кто-то комуто что-то должен. скорее всего пацаны с ВАЗА сперли у пацанов с ДЕО бензин ..видишь крышка на бензобаке оторвана. Были пойманы и произошла конфискация. Вот примерно так все и было.
bobrikov
5 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 15:46:47, Вчера
+4

можно придумать все что угодно, либо просто решили ограбить что бы бухануть в житомире
Artmaker
6 Евгений (Artmaker)   • 22:51:30, Вчера
+1

Боюсь показаться наивным, но все же спрошу... может кто-то вменяемо объяснить, по каким соображениям лица преступников и номера их автомобилей скрывают квадратиками?
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