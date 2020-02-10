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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 10 » 14:17:27

Незаконно посетил Крым: солиста Bad Boys Bluе могут не пустить на концерт в Житомир

Сегодня, 14:17:27 832 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Незаконно посетил Крым: солиста Bad Boys Bluе могут не пустить на концерт в Житомир

 В Житомире планируется концерт бывшего солиста евродиско-группы Bad Boys Blue Кевина Маккоя, в отношении которого есть информация о выступлениях в оккупированном Крыму.

Как сообщает "Радио Свобода", музыкант под брендом группы планирует выступить в Житомире 10 марта. Билеты на концерт стоят от 300 до 1500 гривен.

Издание обращает внимание, что Маккой есть в ​​базе "Миротворец". По их данным певец приезжал на полуостров в мае 2016 года на концерт "Дискотека СССР".



В ГПСУ "Украинской правде" сообщили, что в случае приезда Маккоя в Украину проверять имеющуюся предварительную информацию о незаконных посещениях Крыма и могут отказать в пересечении границы.

"Данное лицо находится у нас на контроле уже не первый год. У нас есть предварительная информация, что он мог незаконно посещать оккупированный Крым. Поэтому в случае его появления на государственной границе, информация будет проверена более детально и ему может быть отказано в пересечении границы и проставлен запрет въезда в нашу страну", - сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Тэги: Bad Boys Blue, Житомир, Миротворец, крым
Комментариев: 3
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 15:27:25, Сегодня
+1

Министр обороны на новый год в Москву - нормально. Какой-то лабух на недоостров - низззя.
HOUSE
2 Sergey (HOUSE)   • 17:02:47, Сегодня
0

А то что Вакарчук во Франции пел, для российского бомонда... и при этом не заплатив налоги... То это норм?
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 22:06:24, Сегодня
0

Так он же вышиванку одевает.
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