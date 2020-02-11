Бунечко уволил начальницу управления экологии, которая проработала менее 3 месяцев

Председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко уволил Галину Перникозу с должности начальника Управления экологии и природных ресурсов.
Соответствующее распоряжение Бунечко подписал 10 февраля, передает пресс-служба ОГА.
«Звільнити ПЕРНИКОЗУ Галину Андріївну з посади начальника Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації за угодою сторін 11 лютого 2020 року»
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По сообщению службы управления персоналом аппарата Житомирской облгосадминистрации, 6 февраля этого года Галина Перникоза подала заявление на увольнение с должности начальника управления экологии и природных ресурсов ОГА по соглашению сторон.
Стоит добавить, что Галина Перникоза была назначена на должность 21 ноября 2019 года.
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