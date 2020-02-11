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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Февраль » 11 » 11:26:44

Бунечко уволил начальницу управления экологии, которая проработала менее 3 месяцев

Сегодня, 11:36:44 1027 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бунечко уволил начальницу управления экологии, которая проработала менее 3 месяцев

 Председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко уволил Галину Перникозу с должности начальника Управления экологии и природных ресурсов.

Соответствующее распоряжение Бунечко подписал 10 февраля, передает пресс-служба ОГА.

«Звільнити ПЕРНИКОЗУ Галину Андріївну з посади начальника Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації за угодою сторін 11 лютого 2020 року», - говорится в распоряжении.

По сообщению службы управления персоналом аппарата Житомирской облгосадминистрации, 6 февраля этого года Галина Перникоза подала заявление на увольнение с должности начальника управления экологии и природных ресурсов ОГА по соглашению сторон.

Стоит добавить, что Галина Перникоза была назначена на должность 21 ноября 2019 года.
Тэги: ОГА, увольнение
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