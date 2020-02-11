Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 11.02.2020    21:38:21
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 11 » 13:57:09

В День святого Валентина заключат брак 11 пар из Житомира

Сегодня, 14:12:09 450 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В День святого Валентина заключат брак 11 пар из Житомира

 В Житомире 11 пар планируют зарегистрировать брак 14 февраля в День святого Валентина. Все влюбленные смогут подать заявление о браке, зарегистрировать брак и торжественно отпраздновать юбилей свадьбы 14 февраля не только в рабочее время, а и до 24:00.

Об этом сообщает Житомир инфо со ссылкой на Центрально-Западное межрегиональное управление Министерства юстиции.

«На 14.02.2020 в Житомире подано 11 заявлений на регистрацию брака. Общее количество по области - 39. Эта цифра может измениться, если 13.02 подадут заявление на «Брак в сутки». Также мы анонсируем мероприятие «Любовь вне времени», - рассказали в управлении юстиции.

В управление отметили, что 2-го февраля поставить в свидетельствах о браке дату с четырьмя двойками и нулями: 02.02.2020 захотели две пары из Житомира и Новоград-Волынского.
Тэги: брак, Житомирская область, Свадьба, День Влюблённых
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus