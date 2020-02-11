В День святого Валентина заключат брак 11 пар из Житомира

В Житомире 11 пар планируют зарегистрировать брак 14 февраля в День святого Валентина. Все влюбленные смогут подать заявление о браке, зарегистрировать брак и торжественно отпраздновать юбилей свадьбы 14 февраля не только в рабочее время, а и до 24:00.
Об этом сообщает Житомир инфо
со ссылкой на Центрально-Западное межрегиональное управление Министерства юстиции.
«На 14.02.2020 в Житомире подано 11 заявлений на регистрацию брака. Общее количество по области - 39. Эта цифра может измениться, если 13.02 подадут заявление на «Брак в сутки». Также мы анонсируем мероприятие «Любовь вне времени»
, - рассказали в управлении юстиции.
В управление отметили, что 2-го февраля поставить в свидетельствах о браке дату с четырьмя двойками и нулями: 02.02.2020 захотели две пары из Житомира и Новоград-Волынского.