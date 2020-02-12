«Мне инкриминируют мыслепреступление»: нардепу от партии Порошенко вручили подозрение за угрозы Зеленскому. ВИДЕО

"По результатам вручения имею повестку на допрос... Никто не собирается бежать, никто не собирается прятаться. Украина у нас одна – и мы будем за нее бороться... Президент Зеленский, попробуй услышать людей, которым не безразлично.



Что до ГБР: пока не будут расследованы записи Трубы, я считаю это учреждение неполноправными в этом государстве...



Мне инкриминируют угрозы президенту словами "а знаешь, там бывают обстрелы", "а знаешь, там разрываются гранаты", "а бездумно ездить на передовую в белой или голубой рубашке". Вы знаете, что мои слова – это правда. Это даже не угрозы, не предупреждение и не предостережение – это реальность... За реальность не наказывают.



У меня есть 34 статья Конституции, которая гарантирует свободу мысли, свободу слова, свободу выражения и свободу взглядов. Сегодня, по сути, мне пытаются инкриминировать мыслепреступление и словопреступление – а это значит, что мы скатываемся к массовому концлагерю".