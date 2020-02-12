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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Февраль » 12 » 16:07:22

«Мне инкриминируют мыслепреступление»: нардепу от партии Порошенко вручили подозрение за угрозы Зеленскому. ВИДЕО

Сегодня, 16:26:22 444 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Мне инкриминируют мыслепреступление»: нардепу от партии Порошенко вручили подозрение за угрозы Зеленскому. ВИДЕО

 Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина получила в Государственном бюро расследований сообщение о подозрении.в угрозах президенту Владимиру Зеленскому

Об этом сообщает "Украинская правда", пресс-служба партии "Европейская солидарность", Государственное бюро расследований.
 

Прямая речь Федины 

 

"По результатам вручения имею повестку на допрос... Никто не собирается бежать, никто не собирается прятаться. Украина у нас одна – и мы будем за нее бороться... Президент Зеленский, попробуй услышать людей, которым не безразлично.

Что до ГБР: пока не будут расследованы записи Трубы, я считаю это учреждение неполноправными в этом государстве...

Мне инкриминируют угрозы президенту словами "а знаешь, там бывают обстрелы", "а знаешь, там разрываются гранаты", "а бездумно ездить на передовую в белой или голубой рубашке". Вы знаете, что мои слова – это правда. Это даже не угрозы, не предупреждение и не предостережение – это реальность... За реальность не наказывают.

У меня есть 34 статья Конституции, которая гарантирует свободу мысли, свободу слова, свободу выражения и свободу взглядов. Сегодня, по сути, мне пытаются инкриминировать мыслепреступление и словопреступление – а это значит, что мы скатываемся к массовому концлагерю".

 


Детали 


Это первый случай вручения подозрения народному депутату после отмены депутатской неприкосновенности, который уже не требовал разрешения Верховной Рады.

Госбюро расследований сообщило, что прокуроры Офиса генпрокурора сообщили нардепу о "подозрении в угрозе убийством президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью" (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 УКУ).

Следствие считает, что Федина была в сговоре и 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовской кофейни "выразила устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

12 февраля депутат София Федина пришла в Государственное бюро расследований для получения подозрения, под ГБР в ее поддержку собрались однопартийцы и другие неравнодушные. Они выкрикивали: "Зе, не бойся".

Федина назвала нонсенсом, что пострадавшим назван главнокомандующий страны, что президент испугался двух женщин.
 

Предыстория


София Федина и "Маруся Зверобой" (Елена Беленькая) являются фигурантками дела, возбужденного по факту их высказываний в адрес президента Владимира Зеленского 26 октября 2019 года.

 


6 февраля следователь Государственного бюро расследований вручил уведомление о подозрении "Зверобой"-Биленькой, ей инкриминируют нарушение ч.1 ст 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). ГБР ходатайствовало о личном обязательстве в качестве меры пресечения для "Зверобой".

На 6 февраля ГБР вызывало и Федин для вручения письменного уведомления о подозрении. Депутат тогда не явилась в Бюро.

10 февраля Печерский райсуд Киева избрал "Марусе Зверобой" меру пресечения в виде личного обязательства, обязал ее носить электронный браслет.
Тэги: Федина, ГБР, нардеп, Зеленский, ЕС
Комментариев: 4
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 16:45:12, Сегодня
-1

Йой! Хіба ж так можна з депутанкою?
melan
2 melan (melan)   • 17:08:20, Сегодня
-3

абкакалася
lg2013
3 lg (lg2013)   • 17:38:53, Сегодня
+1

Більшість з тих, кого боїться зе - жінки. Хто його так налякав?
Пятница13
4 Богдан Сташинский (Пятница13)   • 17:47:34, Сегодня
-2

Дайте ей 5 лет. По всей строгости украинского закона! И игорька заодно отправьте на парашу.
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