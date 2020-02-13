Украинцы, которые не пользуются газом, все равно будут платить за его транспортировку

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила решение, что уже с марта этого года сумма платежки за транспортировку газа должна определяться в зависимости от объемов пользования.
Об этом заявил на заседании НКРЭКУ председатель комиссии Валерий Тарасюк, передает УНН.
"Больше всего, о чем говорили, оплата при так называемом нулевом потреблении. Есть несколько случаев, когда при нулевом потреблении дом мог получить 200-400 грн платежку за транспортировку газа. Мы проанализировали и очень быстро нашли механизм, позволяющий... Вчера было заседание, мы одобрили решение - уже в марте эти платежки будут другими", - рассказал Тарасюк.
Сумму будут определять по такому принципу:
Тарасюк добавил, что платить за обслуживание все же надо.
"Например, лифт дома, мы поехали в командировку долговременную на несколько месяцев, но все равно будем за него платить, ведь хотим, чтобы он работал. То есть за содержание инфраструктуры платежи всегда были, есть и будут", - резюмировал глава комиссии.
Напомним, с января 2020 года украинцы отдельно платят за газ и за его доставку.
а мамы Коболева и Витренко за что жить будут?
Если есть механизм учёта использования, например раньше были лифтовые карточки - то платят ТОЛЬКО ТЕ КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ. Никаких "уехал в командировку и платит".
А тут хотят развести лохов "аналогиями".
Хочешь кататься на такси - платишь. Не хочешь кататься - платишь за возможность, да? Вот уроды...
Это полбеды.
НЕ покупаешь куртку - платишь за то что МОГ её купить.
Вот это - Л: Логика.
Дальше по этой "логике" платишь, вне зависимости от того, пользуешься либо нет:
-за воду
-за свет
-за дороги (ведь можешь купить машину?)
-За почту, просто за её существование (а вдруг захочешь посылки слать?)
-наркодиллерам (а вдруг захочешь вмазаться?)