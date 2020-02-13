Украинцы, которые не пользуются газом, все равно будут платить за его транспортировку

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила решение, что уже с марта этого года сумма платежки за транспортировку газа должна определяться в зависимости от объемов пользования.



Об этом заявил на заседании НКРЭКУ председатель комиссии Валерий Тарасюк, передает УНН.



"Больше всего, о чем говорили, оплата при так называемом нулевом потреблении. Есть несколько случаев, когда при нулевом потреблении дом мог получить 200-400 грн платежку за транспортировку газа. Мы проанализировали и очень быстро нашли механизм, позволяющий... Вчера было заседание, мы одобрили решение - уже в марте эти платежки будут другими", - рассказал Тарасюк.



Сумму будут определять по такому принципу:



2,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 39 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;

8,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 126 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

21,9 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 314 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления.



Тарасюк добавил, что платить за обслуживание все же надо.



"Например, лифт дома, мы поехали в командировку долговременную на несколько месяцев, но все равно будем за него платить, ведь хотим, чтобы он работал. То есть за содержание инфраструктуры платежи всегда были, есть и будут", - резюмировал глава комиссии.



Напомним, с января 2020 года украинцы отдельно платят за газ и за его доставку.