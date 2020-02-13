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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Февраль » 13 » 09:46:11

Украинцы, которые не пользуются газом, все равно будут платить за его транспортировку

Сегодня, 10:05:11 1560 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинцы, которые не пользуются газом, все равно будут платить за его транспортировку

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила решение, что уже с марта этого года сумма платежки за транспортировку газа должна определяться в зависимости от объемов пользования. 

Об этом заявил на заседании НКРЭКУ председатель комиссии Валерий Тарасюк, передает УНН.
 

"Больше всего, о чем говорили, оплата при так называемом нулевом потреблении. Есть несколько случаев, когда при нулевом потреблении дом мог получить 200-400 грн платежку за транспортировку газа. Мы проанализировали и очень быстро нашли механизм, позволяющий... Вчера было заседание, мы одобрили решение - уже в марте эти платежки будут другими", - рассказал Тарасюк.


Сумму будут определять по такому принципу:
 

  • 2,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 39 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;
  • 8,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 126 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;
  • 21,9 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 314 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления.


Тарасюк добавил, что платить за обслуживание все же надо.

"Например, лифт дома, мы поехали в командировку долговременную на несколько месяцев, но все равно будем за него платить, ведь хотим, чтобы он работал. То есть за содержание инфраструктуры платежи всегда были, есть и будут", - резюмировал глава комиссии.

Напомним, с января 2020 года украинцы отдельно платят за газ и за его доставку.

Тэги: платежка, газ, транспортировка
Комментариев: 9
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 10:07:11, Сегодня
+5

Неплохая формулировка, а если не хотим, что бы была транспортировка?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 10:43:05, Сегодня
+5

что значит не хотим...
а мамы Коболева и Витренко за что жить будут?
Mykhailo
3 Михаил (Mykhailo)   • 11:43:13, Сегодня
+6

"Например, лифт дома" - Любая аналогия ложна, а эта очевидно ложна.
Если есть механизм учёта использования, например раньше были лифтовые карточки - то платят ТОЛЬКО ТЕ КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ. Никаких "уехал в командировку и платит".
А тут хотят развести лохов "аналогиями".
Хочешь кататься на такси - платишь. Не хочешь кататься - платишь за возможность, да? Вот уроды...
Dimm
9 Димм (Dimm)   • 18:32:33, Сегодня
+1

Властям это не интересно. Они все время ищут новые стабильные источники доходов для себя.
Incola
4 Александр (Incola)   • 12:08:39, Сегодня
+4

вот подъехал на заправку - так заплати за бензин и за то что есть пистолет откуда бензин потечет? Пришел по хлеб - плати отдельно за его доставку? Покупаешь куртку -отдельно за ее транспортировку? А заплатить людям за их трубы они не хотят?
Mykhailo
5 Михаил (Mykhailo)   • 13:58:11, Сегодня
+1

"Покупаешь куртку -отдельно за ее транспортировку?"
Это полбеды.
НЕ покупаешь куртку - платишь за то что МОГ её купить.
Вот это - Л: Логика.
Дальше по этой "логике" платишь, вне зависимости от того, пользуешься либо нет:
-за воду
-за свет
-за дороги (ведь можешь купить машину?)
-За почту, просто за её существование (а вдруг захочешь посылки слать?)
-наркодиллерам (а вдруг захочешь вмазаться?)
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:24:01, Сегодня
+1

Да не будем мы платить . Нам гораздо легче разогнать газовую кантору чем уплатить за газ
Пятница13
7 Богдан Сташинский (Пятница13)   • 14:43:31, Сегодня
+1

"Дурень думкою багатіє"
Dimm
8 Димм (Dimm)   • 18:28:32, Сегодня
+1

Обычная кабала от которой нельзя отказаться
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