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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 18 » 11:24:02

В Житомире в душевой кабине общежития повесился военный

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В Житомире в душевой кабине общежития повесился военный

 В Житомире в общежитии одной из воинских частей 17 февраля обнаружили повешенным военнослужащего-контрактника.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на военную прокуратуру Центрального региона Украины.

«В прокуратуру Житомирского гарнизона 17 февраля поступило сообщение о самоубийстве путем повешения военнослужащего-контрактника в душевой кабине общежития. По результатам осмотра места происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в мобильном телефоне военнослужащего был скриншот с предсмертной запиской, что свидетельствует о версии самоубийства военного.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Следователи устанавливают все подробности этой трагедии.
Тэги: Военный, Житомир, Суицид
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