В Житомире в душевой кабине общежития повесился военный

В Житомире в общежитии одной из воинских частей 17 февраля обнаружили повешенным военнослужащего-контрактника.
Об этом сообщает УНИАН
со ссылкой на военную прокуратуру Центрального региона Украины.
«В прокуратуру Житомирского гарнизона 17 февраля поступило сообщение о самоубийстве путем повешения военнослужащего-контрактника в душевой кабине общежития. По результатам осмотра места происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено»
, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в мобильном телефоне военнослужащего был скриншот с предсмертной запиской, что свидетельствует о версии самоубийства военного.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Следователи устанавливают все подробности этой трагедии.