Российская группа «RADIO TAPOK» выступила с аншлагом в Житомире. ВИДЕО

20 февраля российская группа «Radio Tapok» с небывалым аншлагом и на полном драйве выступила в Житомире. В концертном зале местного околокультурного пространства, в прямом смысле слова, не было где яблоку упасть.
Сейчас лидер группы Олег Абрамов дает большой тур по городам Украины, и везде, в каждом городе его ждет аншлаг. Житомирская молодежь в фанзоне встречала каждую композицию ревом, подпитывала всех в зале своей энергией.
Олег Абрамов в своем творчестве пошел знакомым путем — взял зарубежные хиты, сделал авторский перевод текстов этих песен на русский язык и стал невероятно популярным на YouTube
. Помимо переделок Rammstein, Sabaton, Powerwolf, Linkin Park и других Radio Tapok пишут и свои оригинальные композиции.
"Тапки" хорошо прокачивали энергетикой житомирский зал. Зрители весь концерт были на одной волне с музыкантами, с голосом солиста. Фанаты отрывались по полной, музыканты работали слаженно и на высоком профессиональном уровне.
Крым назвал «непонятной территорией»
Недавно группа умудрилась попасть в скандал из-за своих взглядов относительно оккупированного российским агрессором Крыма.
На своей странице в Facebook активист Сергей Стерненко опубликовал перепалку с Radio Tapok, где администратор страницы, скорее всего это солист Олег Абрамов, называет Крым «непонятной территорией» и заявляет, что вина за войну на Донбассе лежит на правительстве Украины и России одновременно.
Также основатель Radio Tapok Олег Абрамов попал на сайт «Миротворца» за незаконное пересечение границы с оккупированным Крымом.
Однако, стоит заметить, что позднее, со ссылкой на ответ Государственного приграничной службы Украины, стало известно, что в действительности Абрамов в тот год (который указан в «Миротворце») не пересекал границу с оккупированным Крымом, что впрочем не отменяет сомнительных заявлений группы в адрес статуса аннексированного полуострова и агрессии Российской Федерации.
Автор видео Тимур Запольский
Российская группа «RADIO TAPOK» выступила с аншлагом в Житомире. ВИДЕО