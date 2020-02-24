У Центрах обслуговування клієнтів «Житомиргазу» відбулися відкриті зустрічі зі споживачами

21 лютого «Житомиргаз» провів чергові відкриті зустрічі зі споживачами газу у п’яти Центрах обслуговування клієнтів компанії. Темою обговорення стали нові окремі платіжки за газ та його доставку. Цього разу зустрічі відбулись у Житомирі, Коростені, Новоград-Волинському, Малині та Ружині.

Фахівці АТ «Житомиргаз» розповіли про послугу доставки газу, в чому вона полягає, функції Оператора ГРМ, порядок формування тарифу на розподіл, розрахунку плати за доставку тощо. У центрі обслуговування клієнтів Житомира зібралося чимало бажаючих особисто поставити питання до начальника відділення. Були навіть ті, хто досі не розібрався, чому люди почали отримувати по дві платіжки. Звернення із питаннями щодо розподілу в черговий раз підкреслюють користь та важливість таких зустрічей.

Присутні мали можливість поставити питання та отримати вичерпні відповіді. Висловлювали свої думки, бачення, дискутували, пояснювали. У такому «живому» та відкритому спілкуванні вдається отримати безпосередній зворотній зв’язок зі споживачем, пояснити особливості роботи підприємства, положення законодавства. Цілий ряд питань споживачів вирішений тут же на місці.

Свого роду традицією стали звернення споживачів напряму до начальника відділення. Володимир Остапчук, начальник Житомирського відділення АТ «Житомиргаз», особисто проконсультував та вирішив проблеми декількох громадян, пояснивши їм, як вираховується коефіцієнт, як сплачуватимуть «нульовики» та чому люди отримують платіжки наперед.

Нагадаємо, з січня 2020 року рішенням НКРЕКП з рахунку за газ вилучена плата за розподіл газу. Відтепер доставка газу буде оплачуватися за окремим рахунком безпосередньо надавачу цієї послуги – АТ «Житомиргаз».

«За розподіл газу споживачі сплачували завжди, однак раніше ця плата входила до загальної ціни газу і здійснювалась єдиним платежем. Тепер вона відокремлена і здійснюється щомісяця рівними платежами за окремими рахунками Оператора ГРМ. Строк оплати рахунку за розподіл газу - до 20 числа поточного місяця. Тобто за лютий – до 20 лютого, за березень – до 20 березня і т.д.» - пояснює начальник Житомирського відділення АТ «Житомиргаз».







Плата за розподіл природного газу для кожного споживача розраховується індивідуально і залежить від обсягів спожитого газу у попередній «газовий рік» - з 1 жовтня по 30 вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, ділиться на 12 місяців. Результат множиться на тариф на доставку. Для «Житомиргаз» Державним регулятором встановлено тариф 1,07 грн на м куб. в місяць (з ПДВ).Так отримуємо вартість доставки на місяць.

Питання нарахування плати за розподіл газу для нових споживачів, а також тих, хто газом не користувався в попередньому «газовому році», наразі переглядається НКРЕКП.

Новий порядок розрахунків встановлений Державним регулятором в кінці минулого року. Завдяки запровадженій новій системі оплати споживачі отримують рівномірний та прогнозований платіж за доставку газу впродовж року. Це зменшить навантаження на сімейний бюджет в опалювальний період. В свою чергу Оператори ГРМ та «Житомиргаз», зокрема, отримують рівномірне надходження ресурсів для проведення поточних робіт. Це особливо важливо для забезпечення діяльності підприємства у міжопалювальний період. Саме тоді виконуються основні ремонтні та профілактичні роботи на газорозподільних мережах.



Пресслужба АТ «Житомиргаз»

