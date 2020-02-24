Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Политика. Рада и Кабмин почти полностью растеряли поддержку: украинцы считают, что страна движется не туда - 24 Февраля 2020