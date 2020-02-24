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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Февраль » 24 » 15:46:27

Рада и Кабмин почти полностью растеряли поддержку: украинцы считают, что страна движется не туда

Сегодня, 16:01:27 319 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рада и Кабмин почти полностью растеряли поддержку: украинцы считают, что страна движется не туда

 Доверие украинцев к двум ключевым органам страны, Верховной Раде и Кабинету министров, с начала их работы снизилось в несколько раз. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года, информирует "Украинская Правда".

В сентябре 2019 года, после избрания нового состава Верховной Рады, ей доверяли 57% опрошенных, не доверяли ˗ 25%, в феврале 2020 ˗ соответственно доверяют 28% и не доверяют 65%.

В то же время деятельность президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде респонденты чаще оценивают отрицательно (47%), тогда как положительную оценку ее деятельности дали 34%. Эта оценка существенно ухудшилась по сравнению с сентябрем 2019 года, когда 50% граждан оценивали ее положительно и лишь 11% отрицательно.



Правительству в сентябре 2019 года доверяли 57% респондентов, не доверяли ˗ 22%, в феврале 2020 ˗ соответственно 28% и 64,5%.


Также за полгода в три раза выросло количество украинцев, которые считают, что страна развивается в неправильном направлении ˗ с 17% в сентябре 2019 года до 53% в феврале 2020-го.

Согласно исследованию Центра Разумкова, 25% опрошенных украинцев считают, что страна движется в правильном направлении (в сентябре так считали 57%, в декабре ˗ 44%). Это означает, что доля тех, кто считает, что Украина движется не туда, существенно превысила долю тех, кто имел противоположную точку зрения.

В то же время по сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто считает, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет.

В сентябре 2019 года так считали 41% опрошенных, в декабре ˗ 28%, а по данным последнего опроса ˗ 21%.
Тэги: Рада, недоверие, рейтинг, кабмин, Украинцы
Комментариев: 4
melan
1 melan (melan)   • 16:14:32, Сегодня [Материал]
-3

...... Украина движется не туда,....

Это куда??? Статья ни о чем. Тридцать лет уже движемся и все постоянно не туда.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:18:40, Сегодня [Материал]
0

В Житомире наступили времена Януковича один в один. Если при Яныке на реконструкцию потратили на стадион " Полисся" 12 миллионов, и причем эту западную трибуну даже сдали в эксплуатацию в 2014 году. то на улице уже 2020 год и "реконструкция" слизала народных денег аж 240 миллионов причем видимых изменений не наблюдается. А при новом Президенте просят еще 15 млн. Почему бывшие губернаторы хабарныки не в буцегарне ??? Это что за кормушка или правильней сказать корыто? Я вижу, что указы Президента Зеленского в Житомирской области сабботируют, ни один коррупционер не понес уголовной ответственности
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:28:52, Сегодня [Материал]
0

Житомиргаз. Житомироблэнэрго, горэнэрго установили вертушки и охрану в госучреждения. а обласной совет Житомирщины использует охрану Нацгвардию. Все они являются злосными нарушителями и препятствуют к свободному доступу граждан в гос.учреждения..чем способствуют росту недовольства населения. Причем когда граждане делают им замечания о правонарушениях ссылаются на мнимый приказ Президента Зеленского. чем полностью дескредетируют Его в глазах гражданг Житомирщины
Artmaker
4 Евгений (Artmaker)   • 16:29:22, Сегодня [Материал]
+3

"...украинцы считают, что страна движется не туда..."
Шо, правда??? Не может быть!!!
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