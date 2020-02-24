Доверие украинцев к двум ключевым органам страны, Верховной Раде и Кабинету министров, с начала их работы снизилось в несколько раз. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года, информирует "Украинская Правда
".
В сентябре 2019 года, после избрания нового состава Верховной Рады, ей доверяли 57% опрошенных, не доверяли ˗ 25%, в феврале 2020 ˗ соответственно доверяют 28% и не доверяют 65%.
В то же время деятельность президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде респонденты чаще оценивают отрицательно (47%), тогда как положительную оценку ее деятельности дали 34%. Эта оценка существенно ухудшилась по сравнению с сентябрем 2019 года, когда 50% граждан оценивали ее положительно и лишь 11% отрицательно.
Правительству в сентябре 2019 года доверяли 57% респондентов, не доверяли ˗ 22%, в феврале 2020 ˗ соответственно 28% и 64,5%.
Также за полгода в три раза выросло количество украинцев, которые считают, что страна развивается в неправильном направлении ˗ с 17% в сентябре 2019 года до 53% в феврале 2020-го.
Согласно исследованию Центра Разумкова
, 25% опрошенных украинцев считают, что страна движется в правильном направлении (в сентябре так считали 57%, в декабре ˗ 44%). Это означает, что доля тех, кто считает, что Украина движется не туда, существенно превысила долю тех, кто имел противоположную точку зрения.
В то же время по сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто считает, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет.
В сентябре 2019 года так считали 41% опрошенных, в декабре ˗ 28%, а по данным последнего опроса ˗ 21%.
Рада и Кабмин почти полностью растеряли поддержку: украинцы считают, что страна движется не туда
Это куда??? Статья ни о чем. Тридцать лет уже движемся и все постоянно не туда.
Шо, правда??? Не может быть!!!