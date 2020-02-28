Рейд прибрежной зоны: в Житомире проверят, есть ли у жителей доступ к рекам

В Украине 21 ноября 2019 года вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования». Согласно закону, ограждения или другие конструкции, которые препятствуют свободному доступу к берегам рек, водоемов и других водных объектов, должны демонтировать в течение трех месяцев.
Однако, за это время в Житомире ничего не изменилось: у берегов реки Тетерев в Гидропарке и в парке культуры и отдыха наблюдается массовая частная застройка. В муниципалитете говорят, что о доступности к берегам местных рек смогут говорить только после детального анализа, который начнут в следующем месяце, передает Житомир инфо
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«Для того, чтобы четко сказать, насколько они (реки, - ред.) доступны, органами местного самоуправления, исполнительными органами будет проведен анализ, анализ пользователей земельных участков. Закон предусматривает именно беспрепятственный доступ и штрафные санкции к пользователям земельных участков физическим или юридическим лицам, а к владельцам земельных участков закон не действует, есть такая проблема», - говорит заместитель Житомирского городского головы Сергей Кондратюк.
Для выявления объектов, которые мешают житомирянам подойти к воде, будут устраивать рейды.
«Сначала будет проведен анализ, будет соответствующее поручение органам исполнительной власти. После этого мы сформируем рабочую группу и будем проводить рейды для того, чтобы четко определиться, насколько в Житомире есть проблема с беспрепятственным доступом»
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Объекты, которые препятствуют свободному доступу, должны демонтировать.
«Пользователи земельного участка должны снести конструкции и предоставить беспрепятственный доступ. Если эта работа выполняться не будет, то органами местного самоуправления будет направлено предписание, которое должно в течение 10 дней быть выполнено, то, согласно закону, по решению суда вправе физическое или юридическое лицо лишить права пользования земельным участком», - говорит Сергей Кондратюк.
Также в городском совете отметили, что сами жители могут сообщать об ограждении или других конструкциях, которые мешают подойти к воде.