В Житомире заметили роскошный автомобиль Rolls-Royce Phantom, причем в весьма неожиданном месте – на рынке среди лотков с бельем.
Фотографии элитного седана были сделаны на рынке по улице Ивана Гонты. По словам автора фото, Phantom пригнали туда как свадебный автомобиль, хотя на одном из фото с багажника авто продают картошку.
Кстати, у автомобиля весьма интересные номера – таким образом нередко маскируются авто на российской регистрации, передает портал topgir.com.ua
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Конечно, это не новый Rolls-Royce, но машина все равно недешевая. Цены на подержанный Phantom стартуют от 150 тысяч долларов и могут достигать 400 тысяч – около 10 миллионов гривен.
В Житомире из багажника Rolls-Royce Phantom продавали картошку. ФОТО