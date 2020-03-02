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В Житомире из багажника Rolls-Royce Phantom продавали картошку. ФОТО

Сегодня, 17:57:35 1411 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из багажника Rolls-Royce Phantom продавали картошку. ФОТО

 В Житомире заметили роскошный автомобиль Rolls-Royce Phantom, причем в весьма неожиданном месте – на рынке среди лотков с бельем.

Фотографии элитного седана были сделаны на рынке по улице Ивана Гонты. По словам автора фото, Phantom пригнали туда как свадебный автомобиль, хотя на одном из фото с багажника авто продают картошку. 

Кстати, у автомобиля весьма интересные номера – таким образом нередко маскируются авто на российской регистрации, передает портал topgir.com.ua.

Конечно, это не новый Rolls-Royce, но машина все равно недешевая. Цены на подержанный Phantom стартуют от 150 тысяч долларов и могут достигать 400 тысяч – около 10 миллионов гривен.



Тэги: рынок, Rolls-Royce, Житомир, картошка
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