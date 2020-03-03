В Житомире в спортивном комплексе «Динамо» 2 марта завершился «Финал четырех» мужского Кубка Украины по волейболу сезона 2019-2020 годов. В нем выступали три клуба Суперлиги - житомирский «Житичи-ЖНАЭУ», львовский «Барком-Кажаны», черниговский «Буревестник-ШВСМ» - а также клуб второй лиги ВК «Решетиловка». Победу впервые одержал клуб из Житомира.
Как сообщает sport.ua
, оба полуфинальных матча завершились неожиданно. Так, действующий на тот момент обладатель Кубка страны (причем в предыдущих трех сезонах подряд), двукратный чемпион Украины, лидер нынешнего турнира в мужской Суперлиге и недавний участник европейского Кубка ЕКВ львовский «Барком-Кажаны» со счетом 0:3 проиграл хозяевам площадки волейболистам местного клуба «Житичи-ЖНАЭУ». А команда из Полтавской области, для которой уже сам выход в квартет сильнейших оказался огромным успехом, в тяжелом пятисетовом матче нанесла поражение студентам из Чернигова.
В матче за 3 место львовяне без особых проблем переиграли «Буревестник-ШВСМ». И также легко в финале житомирские волейболисты победили ВК «Решетиловка» 3:0.
Таким образом, «Житичи-ЖНАЭУ» впервые в своей истории стали обладателями Кубка Украины по волейболу среди мужчин. А рекордсменом страны по-прежнему является харьковский «Локомотив», который 13 раз выигрывал этот почетный трофей.
Финал
«Житичи-ЖНАЭУ» (Житомир) - ВК «Решетиловка» (Полтавская обл.)
3:0 (25:14, 25:14, 25:18)
Матч за 3 место
«Барком-Кажаны» (Львов) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
3:0 (25:17, 25:15, 25:14)
Состав «Житичи-ЖНАЭУ»
обладателя Кубка Украины: Николай Рудницкий (капитан команды), Владимир Остапенко, Александр Наложный, Виталий Бондарь, Никита Лубан, Николай Куранов, Анатолий Хваста, Николай Мороз, Артур Гандзий, Олег Антонюк, Артем Омельченко, Роман Калатинец, Дмитрий Кузьменко. Главный тренер Сергей Терейковский.
Житомирские волейболисты выиграли домашний финал и стали обладателями Кубка Украины