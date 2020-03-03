Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 03.03.2020    20:55:07
|
Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Март » 3 » 08:54:28

Житомирские волейболисты выиграли домашний финал и стали обладателями Кубка Украины

Сегодня, 08:54:28 661 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирские волейболисты выиграли домашний финал и стали обладателями Кубка Украины

 В Житомире в спортивном комплексе «Динамо» 2 марта завершился «Финал четырех» мужского Кубка Украины по волейболу сезона 2019-2020 годов. В нем выступали три клуба Суперлиги - житомирский «Житичи-ЖНАЭУ», львовский «Барком-Кажаны», черниговский «Буревестник-ШВСМ» - а также клуб второй лиги ВК «Решетиловка». Победу впервые одержал клуб из Житомира.

Как сообщает sport.ua, оба полуфинальных матча завершились неожиданно. Так, действующий на тот момент обладатель Кубка страны (причем в предыдущих трех сезонах подряд), двукратный чемпион Украины, лидер нынешнего турнира в мужской Суперлиге и недавний участник европейского Кубка ЕКВ львовский «Барком-Кажаны» со счетом 0:3 проиграл хозяевам площадки волейболистам местного клуба «Житичи-ЖНАЭУ». А команда из Полтавской области, для которой уже сам выход в квартет сильнейших оказался огромным успехом, в тяжелом пятисетовом матче нанесла поражение студентам из Чернигова. 

В матче за 3 место львовяне без особых проблем переиграли «Буревестник-ШВСМ». И также легко в финале житомирские волейболисты победили ВК «Решетиловка» 3:0. 

Таким образом, «Житичи-ЖНАЭУ» впервые в своей истории стали обладателями Кубка Украины по волейболу среди мужчин. А рекордсменом страны по-прежнему является харьковский «Локомотив», который 13 раз выигрывал этот почетный трофей.    

Финал

«Житичи-ЖНАЭУ» (Житомир) - ВК «Решетиловка» (Полтавская обл.)
3:0 (25:14, 25:14, 25:18) 

Матч за 3 место

«Барком-Кажаны» (Львов) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
3:0 (25:17, 25:15, 25:14)


Состав «Житичи-ЖНАЭУ» обладателя Кубка Украины: Николай Рудницкий (капитан команды), Владимир Остапенко, Александр Наложный, Виталий Бондарь, Никита Лубан, Николай Куранов, Анатолий Хваста, Николай Мороз, Артур Гандзий, Олег Антонюк, Артем Омельченко, Роман Калатинец, Дмитрий Кузьменко. Главный тренер Сергей Терейковский.
Тэги: Кубок Украины, Житычи, волейбол, Житомир
Комментариев: 4
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 09:20:59, Сегодня [Материал]
+2

молодці!
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 10:15:25, Сегодня [Материал]
+1

Молодцы мужики, вот это - команда достойная уважения!!! А были еще команды из Житомира которые брали кубок Украины в командных вида спорта как баскетбол, футбол и тд?
zt-gregori
3 Игорь (zt-gregori)   • 10:30:23, Сегодня [Материал]
+1

За незалежності мабуть ні. В 72 році ФК "Автомобіліст" виграв кубок УРСР.
Crespito
4 Hernan (Crespito)   • 12:16:38, Сегодня [Материал]
0

без команд высшего дивизиона, но все же
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus