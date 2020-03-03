Архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата), митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Отец Никодим построил элитный особняк в центре Житомира и с размахом отпраздновал свое новоселье.
«Митрополит фактически захватил 20 соток коммунальной земли и начал строить имение. Строительство поместья на 320 квадратных метрах еще год назад только начиналось. Сегодня - это дом с дорогой мебелью, системой «умный дом» и собственным мостиком от дома к собору», - говорят журналисты программы «Гроші», передает УНИАН.
Кстати, сам владыка не смог сказать, сколько стоит строительство поместья.
«Я не могу свести все расходы. Я понимаю, что все дорого», - отметил он.
Журналисты подсчитали, что стоимость дома может быть от 100 до 200 тысяч долларов. А учитывая лепнину и роскошную мебель, стоимость может быть и больше.
Откуда деньги? Каждый раз, когда прихожане будут ставить свечку, они будут делать вклад в комфортную жизнь митрополита. Лишь в месяц содержание такого поместья может обходиться в тысячу долларов, утверждают журналисты.
Свечной завод, который есть у митрополита Никодима, один из самых прибыльных церковных бизнесов. Священники рассказывают, что каждый их храм должен купить свечей минимум на 500 грн в месяц. Учитывая количество подконтрольных церквей - только это приносит около 125 тысяч гривен в месяц.
Лепнина, дорогая мебель и собственный мостик: СМИ показали роскошный особняк митрополита УПЦ МП в Житомире. ВИДЕО
Во ВСЕХ религиях.
А ты думал, для чего этот дурман придумали и лапшу людям на уши вешают? )))
В Житомир на «Лексусе» приехал новый владыка Житомирский и Новоград-Волынский Никодим
Около 16:40 к Преображенскому собору с криками стробоскопов-мигалок («крякалок» в народе) подъехало 3 автомобиля Lexus, с номерами: АА 0007 ІР, АА 0008 ВХ и АА 0077 ВЕ.
Согласно информации на номерных знаках все автомобили куплены в автосалоне «Лексус Сити Плаза» , г. Киев.
Владыка Никодим вышел из автомобиля Lexus LS, № АА 0007 ІР.
Согласно информации на сайте city-plaza.lexus цена Lexus LS - 114 970 евро. Наверно волынская паства не жалела своих денег на «ремонт храма».
"Всяко лучше, чем вот эти ваши гимны и вышиванки!" (сарказм)
По мне так это самый охуенный бизнес который не облагается налогом, + ко всему церква тащит в страну еще и секнд хенд с которого тоже не беруться налоги красиво жить не запретишь
стамбульские тоже неплохое место на задворках мехалки цапнули
только свидетели иеговы в общаге живут....
Ай, статья про московских попов ... про них можно.