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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 3 » 12:25:44

Лепнина, дорогая мебель и собственный мостик: СМИ показали роскошный особняк митрополита УПЦ МП в Житомире. ВИДЕО

Сегодня, 12:56:44 6564 19 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Лепнина, дорогая мебель и собственный мостик: СМИ показали роскошный особняк митрополита УПЦ МП в Житомире. ВИДЕО

 Архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата), митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Отец Никодим построил элитный особняк в центре Житомира и с размахом отпраздновал свое новоселье.

«Митрополит фактически захватил 20 соток коммунальной земли и начал строить имение. Строительство поместья на 320 квадратных метрах еще год назад только начиналось. Сегодня - это дом с дорогой мебелью, системой «умный дом» и собственным мостиком от дома к собору», - говорят журналисты программы «Гроші», передает УНИАН.

Кстати, сам владыка не смог сказать, сколько стоит строительство поместья.
 

«Я не могу свести все расходы. Я понимаю, что все дорого», - отметил он.


Журналисты подсчитали, что стоимость дома может быть от 100 до 200 тысяч долларов. А учитывая лепнину и роскошную мебель, стоимость может быть и больше.

Откуда деньги? Каждый раз, когда прихожане будут ставить свечку, они будут делать вклад в комфортную жизнь митрополита. Лишь в месяц содержание такого поместья может обходиться в тысячу долларов, утверждают журналисты.

Свечной завод, который есть у митрополита Никодима, один из самых прибыльных церковных бизнесов. Священники рассказывают, что каждый их храм должен купить свечей минимум на 500 грн в месяц. Учитывая количество подконтрольных церквей - только это приносит около 125 тысяч гривен в месяц.
 
Тэги: Никодим, Житомир, особняк, УПЦ МП
Комментариев: 18
melan
1 melan (melan)   • 13:04:48, Сегодня [Материал]
0

Бог есть????????
Сашко
3 Alex (Сашко)   • 13:47:46, Сегодня [Материал]
+7

Солидный господь - для солидных господ! :)
Provocateur
6 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:33:52, Сегодня [Материал]
+4

Там же ще солідна доплата за звання, вислугу років, спеціальна премія на День працівника органів безпеки Російської Федерації (відомий у народі як "День чекіста")...
telefon
15 джавахарлал нюру (telefon)   • 17:08:31, Сегодня [Материал]
-1

ВСЕ ПОПЫ одинаковые.
Во ВСЕХ религиях.

А ты думал, для чего этот дурман придумали и лапшу людям на уши вешают? )))
LeonXS
12 Сергій (LeonXS)   • 16:04:38, Сегодня [Материал]
+7

Згадайте як усе починалось у 20011 році. http://zhzh.info/news/2011-06-17-10191

В Житомир на «Лексусе» приехал новый владыка Житомирский и Новоград-Волынский Никодим

Около 16:40 к Преображенскому собору с криками стробоскопов-мигалок («крякалок» в народе) подъехало 3 автомобиля Lexus, с номерами: АА 0007 ІР, АА 0008 ВХ и АА 0077 ВЕ.
Согласно информации на номерных знаках все автомобили куплены в автосалоне «Лексус Сити Плаза» , г. Киев.

Владыка Никодим вышел из автомобиля Lexus LS, № АА 0007 ІР.

Согласно информации на сайте city-plaza.lexus цена Lexus LS - 114 970 евро. Наверно волынская паства не жалела своих денег на «ремонт храма».
current_user
13 Current User (current_user)   • 16:07:40, Сегодня [Материал]
+1

А новим мером Житомира стане ректор ЖДТУ, тоді всі депутати вивчуть молитву і замість гімна будуть її зачитувати.
Provocateur
14 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:40:07, Сегодня [Материал]
-1

При чому молитву на мотив "Союз нерушимый..."/"Россия священная наша держава..."
"Всяко лучше, чем вот эти ваши гимны и вышиванки!" (сарказм)
Stiven30
2 Дмитрий (Stiven30)   • 13:11:39, Сегодня [Материал]
+1

Можно подумать что в других церквях по другому!
По мне так это самый охуенный бизнес который не облагается налогом, + ко всему церква тащит в страну еще и секнд хенд с которого тоже не беруться налоги красиво жить не запретишь
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 13:49:44, Сегодня [Материал]
-4

хороший домик
стамбульские тоже неплохое место на задворках мехалки цапнули
только свидетели иеговы в общаге живут....
Provocateur
5 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:07:59, Сегодня [Материал]
+1

І ці ж московські пОпики репетують на весь світ, як їх тут буцімто "утискають".
google
7 Гугиль (google)   • 15:12:01, Сегодня [Материал]
+4

Ходите дальше в церковь ) Подносите подаяние ПОПАМ )
Mykhailo
8 Михаил (Mykhailo)   • 15:13:20, Сегодня [Материал]
-6

Не считайте деньги Президента! Он их заработал не обдирая армию, а заворачивая пухлыми ручёнками конфетки!
Ай, статья про московских попов ... про них можно.
Provocateur
10 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:34:49, Сегодня [Материал]
+4

Ухти! Це щось новеньке в біографії Володимира Риммовича. А можна детальніше?
galapagos
9 Джордж (galapagos)   • 15:27:31, Сегодня [Материал]
0

А еще отжатое у города огромное здание бывшего архива/Олеси напротив собора стоит практически пустое.
CPTN
11 AntiHype (CPTN)   • 15:49:24, Сегодня [Материал]
+3

Лишь одно его пугает, а вдруг бог есть!
Sams2
17 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:02:28, Сегодня [Материал]
-1

Не дай бог!
Sams2
16 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:01:47, Сегодня [Материал]
0

Молодцы попы. Больше тысячи лет уже на дурости людской такие бабки делают...
ZVEZDA
18 Житомирянин (ZVEZDA)   • 19:09:13, Сегодня [Материал]
0

Моськовська наволоч!
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