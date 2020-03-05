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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 5 » 14:13:37

В Житомирской области на взятке «погорел» подполковник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Сегодня, 14:22:37 448 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области на взятке «погорел» подполковник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

 В Житомирской области во время получения взятки задержали подполковника службы гражданской защиты ГСЧС. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Прокурорами военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины в рамках контроля за совершением преступления задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем начальника одного из городских районных отделов Управления ГСЧС Украины в Житомирской области", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, подполковник службы гражданской защиты получил 500 долларов США за непринятие мер административного реагирования за нарушение требований законодательства Украины в сфере пожарной, техногенной безопасности и защиты при осуществлении гражданином Украины предпринимательской деятельности.

Факт взятки зафиксирован совместно со следователями Государственного бюро расследований.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия.
Тэги: взятка, ГСЧС
Комментариев: 1
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 14:50:12, Сегодня [Материал]
0

Во дурак. Теперь пидозру получит.
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