В Житомире в подъезде собственного дома найден мертвым Ветеран АТО Олег Котенко. ФОТО

В пятницу, 6 марта, в подъезде собственного дома по адресу Проезд Тутковского, 6 найден мёртвым экс-военный 95-й ОАЭМБр, разведчик и участник АТО/ООС Олег Котенко. Мужчине было 46 лет, у Олега осталась жена и две дочери.
Информация о гибели Олега Котенко (Олег Кот
) появилась на его личной странице в социальной сети facebook. По словам близких друзей Олега, мужчина был найден застреленным в подъезде собственного дома, между этажами, рядом лежал его собственный карабин.
Просто не укладывается в голове !!! Но ... Олега Кота с нами нет. Ты прошёл горячие точки Донбасса и вернулся домой Героем! Жил гражданской жизнью ... как так ??? От нас уходят лучшие ... ,– написал друг Олега Александр Таргонский.
У Олега осталась жена и две дочери. Друзья обращаются ко всем с просьбой о финансовой помощи семье:
Реквизиты для зачисления помощи: карта УкрГазБанка 4966 8000 1047 1933 Котенко Оксана Николаевна, будем благодарны за любую помощь,– пишет Александр Таргонский.
Что говорят в полиции?
Сообщение на номер горячей линии 102 поступило сегодня, 06 марта, около 15:00:
В подъезде собственного дома по адресу Проезд Академика Тутковского, 6 найдено тело мужчины, 1973 года рождения, с огнестрельным ранением в голову. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Житомирского отдела и Главного управления Национальной полиции в области. Рядом с телом находилась оружие.
Оружие, из которого был произведён выстрел — охотничий карабин, был официально зарегистрирован на Олега Котенко. По данному факту открыто уголовное производство. Предварительно, все обстоятельства, зафиксированные на месте происшествия, указывают на самоубийство, – рассказали журналистам freshnews в Национальной полиции Житомирской области.
Есть информация, что буквально за несколько дней до произошедшего Олег Кот попал в ДТП. В результате аварии никто, кроме Олега, не пострадал — а сам он разбил автомобиль и травмировался. По словам родственников Олега, «он чудом выжил» ...
Друзья Олега не верят, что он мог совершить самоубийство
Человек. Разведчик. Волонтер. Строитель. Друг, которого сегодня не стало. Ты бесконечно храбрый, сильный и честный. Ничего себе, все людям. Ты бесконечно любил свою семью, своих девочек и работу, от которой горели глаза. Ты вдохновлял и всегда имел миллионы планов и замыслов. Нету слов. Все. В случайности не верю, не верю. Беда,– пишет Галина Ковальчук.
Выстрел в голову, кто знал не верит, кто не знал самоубийство ...
Вечная память Олег Кот, я не верю в самоубийство ... , – пишет Татьяна Примак.
Что произошло? Версии:
На первый взгляд, всё указывает на самоубийство. Следов борьбы нет, одиночный выстрел в голову совершен из оружия (охотничий карабин), которое было официально оформлено на Олега, и найдено рядом с телом. Никаких следов борьбы или чего-то похожего ...
С другой стороны, от нескольких друзей Олега нам поступила информация, что он работал в сфере строительства, и, якобы, совсем недавно заявлял о каких-то махинациях в этой сфере. Также имел связи в политических кругах, какое-то время работал в компании «Фаворит».
Окончательные выводы и причины убийства установит следствие.
Искренние соболезнования близким и родным погибшего ... Олег RIP.
В Житомире в подъезде собственного дома найден мертвым Ветеран АТО Олег Котенко. ФОТО
А я верю... Ничего другого и быть не могло...
Или что получается, "Человек. Разведчик. Волонтер. Строитель" услышал подозрительный шорох, взял из сейфа свой карабин, бесшумно вышел из квартиры... а тут какой-то терминатор отобрал у него карабин, попросил не двигаться, прицелился, аккуратно выстрелил в голову, положил рядом карабин и улетел в будущее?
Хотя... вполне могло быть