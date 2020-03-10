Власти города планируют обновить пешеходные зоны в центре Житомира. Речь идет о площади имени Королёва и Новом бульваре, проект реконструкции которого вынесен на голосование Бюджета участия
.
Сейчас управление капитального строительства просит более полумиллиона гривен на разработку проектно-сметной документации, информирует "Перший Житомирський
".
По словам начальника управления капитального строительства Вячеслава Глазунова, стоимость проектных документаций составляет от 2,5 до 10% от стоимости строительных работ.
В целом реконструкция обойдется в около 25 миллионов гривен. Средства на проведение работ планируется привлечь из областного и государственного бюджетов.
Проект реконструкции Нового бульвара
Проект реконструкции площади Королёва
Как после реконструкции может выглядеть пешеходный центр Житомира. ВИДЕО
Відео1 0:36 фонтан "Сто херов" перероблять одразу під автомийку?!
Відео2: 1:11 мужик раптово передумав в ОДА йти "Та ну нахер!" :)
хотите хорошие тротуары и дороги - делайте сами
не хотите - вам сделают плитку с откатами
всё справедливо....