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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 10 » 17:39:33

Как после реконструкции может выглядеть пешеходный центр Житомира. ВИДЕО

Вчера, 17:40:33 3511 17 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как после реконструкции может выглядеть пешеходный центр Житомира. ВИДЕО

 Власти города планируют обновить пешеходные зоны в центре Житомира. Речь идет о площади имени Королёва и Новом бульваре, проект реконструкции которого вынесен на голосование Бюджета участия.

Сейчас управление капитального строительства просит более полумиллиона гривен на разработку проектно-сметной документации, информирует "Перший Житомирський".

По словам начальника управления капитального строительства Вячеслава Глазунова, стоимость проектных документаций составляет от 2,5 до 10% от стоимости строительных работ.

В целом реконструкция обойдется в около 25 миллионов гривен. Средства на проведение работ планируется привлечь из областного и государственного бюджетов.
 

Проект реконструкции Нового бульвара

 

Проект реконструкции площади Королёва

Тэги: благоустройство, реконструкция, площадь, Житомир
Комментариев: 15
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 17:49:54, Вчера [Материал]
+11

Ничего общего с проектом не будет. В реале сделают как всегда уе..ищную рукожопую пародию.
Mykhailo
11 Михаил (Mykhailo)   • 10:00:53, Сегодня [Материал]
+2

Если по Мехалке ехать на велосипеде, то кажется что едешь на поезде: "тук-тук" - весело перестукивает болтающаяся плитка.
kolia-68
2 kolia-608 (kolia-68)   • 19:21:52, Вчера [Материал]
+4

"стоимость проектных документаций составляет от 2,5 до 10% от стоимости строительных работ." -- если к этому приплюсовать ещё и стоимость ограждающих конструкций на время "долгосрочного" ремонта, дай бог что бы ещё и вписались в эти 25 лямов.
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:39:23, Вчера [Материал]
+7

Щось на Крошні зовсім не схоже на те що планували та було у проекті, ну зовсім :)
Відео1 0:36 фонтан "Сто херов" перероблять одразу під автомийку?!
Відео2: 1:11 мужик раптово передумав в ОДА йти "Та ну нахер!" :)
Dimm
4 Димм (Dimm)   • 21:54:49, Вчера [Материал]
+11

А тем временем жители некоторых улиц ходят по грязи т.к. нет элементарного покрытия на "тротуарах"
MAS-ter
5 Mast (MAS-ter)   • 23:11:25, Вчера [Материал]
+3

Не проект, а фуфло. За перепечатку с интернета два с половиной ляма? Уроды.
telefon
6 джавахарлал нюру (telefon)   • 00:08:13, Сегодня [Материал]
+3

Да и не понятно, чем сейчас на пл. Королёва хуже, чем на картинке?
Живу_на_Восточной
7 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 08:45:38, Сегодня [Материал]
+4

В реальності виходить недуже, а от проєкти зазвичай захоплюють. А тут навіть ця презентація не викликає ніяких емоцій
leon_ztmr
8 Алексей (leon_ztmr)   • 09:08:02, Сегодня [Материал]
+4

Ну зачем Вы так? База водных видов спорта и горнолыжный курорт получились очень даже ничего.
Mykhailo
12 Михаил (Mykhailo)   • 10:02:26, Сегодня [Материал]
+2

Не стоит забывать про шикарные космопорт и концертный зал на Бульваре!!!
Sams2
9 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:32:05, Сегодня [Материал]
+2

Они, типа, спрашивают мнение житомирян, но мультик уже нарисовали... Интересно, за сколько. Видать, немалый навар намечается, потому что площадь и сейчас в неплохом состоянии, и 25 лямов там явно не нужны.
zt-gregori
13 Игорь (zt-gregori)   • 10:38:58, Сегодня [Материал]
0

плити потріскалися, трава проросла, асфальт теж в тріщинах - тому стан не дуже то й нормальний. але чи варто просто поміняти все це на нову плитку? як на мене ні, якщо ремонтувати - то змінювати концепцію і функціональність майдану.
Mykhailo
10 Михаил (Mykhailo)   • 09:59:27, Сегодня [Материал]
+1

Алё, у нас кроме центра пешеходы забредают (по пояс в грязи) и на окраины. Например, тротуары улицы Кн. Острозьких (Шелушкова) после дождя напоминают Венецию после ковровой бомбардировки, но на просьбу о ремонте ответили "денег нет".
co2
14 polluter (co2)   • 10:53:36, Сегодня [Материал]
+2

Интересно сколько должен стоить проект, чтоб в нем хотя бы государственный флаг был правильный, не говоря уже о всех тех нюансах с разуклонками, водоотведением, поливом и т.д.
pushistik13
15 Пушистик (pushistik13)   • 10:54:55, Сегодня [Материал]
-1

чего вы скулите?
хотите хорошие тротуары и дороги - делайте сами
не хотите - вам сделают плитку с откатами
всё справедливо....
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