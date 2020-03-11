Декабрь, январь и февраль были очень теплыми. Впервые за 140 лет метеорологическая зима в Украине так и не наступила, но в Житомире на зимнее содержание улиц потратили более 6 млн грн.
Об этом сообщает "Перший Житомирський
" со ссылкой на заместителя городского головы Александра Шевчука.
По информации горсовета, с 1 декабря 2019 года до 31 января 2020 года на зимнее содержание улиц Житомирской ОТГ было потрачено 6 млн 44 тыс. грн. Сводной информации за февраль пока нет.
Выполняли работы по зимнему содержанию улиц КП "Управление автомобильных дорог", ООО "Управляющая компания ВЖРЕП №5", ЧП "ВЖРЕП №8", КП "ВЖРЕП №9", ООО "УК" ДомКом Житомир", ООО "УК" Полесье" ЧП "Крошня-ВЖРЕП №4".
Отметим, средние показатели дневной и ночной температур в течение декабря составляли 4.2 °C и 2.4 °C, а в январе - 1.4 °C и -0.9 °C соответственно.
Метеорологическая зима так и не наступила, но в Житомире на содержание улиц потратили 6 млн гривен