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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 11 » 11:52:59

Метеорологическая зима так и не наступила, но в Житомире на содержание улиц потратили 6 млн гривен

Сегодня, 12:18:59 1192 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Метеорологическая зима так и не наступила, но в Житомире на содержание улиц потратили 6 млн гривен

 Декабрь, январь и февраль были очень теплыми. Впервые за 140 лет метеорологическая зима в Украине так и не наступила, но в Житомире на зимнее содержание улиц потратили более 6 млн грн.

Об этом сообщает "Перший Житомирський" со ссылкой на заместителя городского головы Александра Шевчука.

По информации горсовета, с 1 декабря 2019 года до 31 января 2020 года на зимнее содержание улиц Житомирской ОТГ было потрачено 6 млн 44 тыс. грн. Сводной информации за февраль пока нет.

Выполняли работы по зимнему содержанию улиц КП "Управление автомобильных дорог", ООО "Управляющая компания ВЖРЕП №5", ЧП "ВЖРЕП №8", КП "ВЖРЕП №9", ООО "УК" ДомКом Житомир", ООО "УК" Полесье" ЧП "Крошня-ВЖРЕП №4".

Отметим, средние показатели дневной и ночной температур в течение декабря составляли 4.2 °C и 2.4 °C, а в январе - 1.4 °C и -0.9 °C соответственно.
Тэги: уборка, Житомир, зима, снег
Комментариев: 5
ciklumig
1 НеВажно (ciklumig)   • 12:25:46, Сегодня [Материал]
-5

И оно хочет на второй срок? Это же каким идиотом надо быть. Самое смешное то, что придёт ещё хуже мэр. Так что вдвойне "спасибо" нынешнему.
google
2 Гугиль (google)   • 13:07:55, Сегодня [Материал]
-1

все так же на протяжении 30 лет )
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:34:09, Сегодня [Материал]
0

Не потратили , а украли.
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 13:53:55, Сегодня [Материал]
-1

#самыйлучшиймэр
Karab
5 Сергей (Karab)   • 14:08:54, Сегодня [Материал]
+2

А что Вы хотели, если деньги были потрачены еще до начала зимы? Надо ж как-то списать.
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