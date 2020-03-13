11 марта в Житомире разбойник, угрожая пистолетом работнице обменника, пытался завладеть деньгами. Однако его попытка оказалась неудачной и он скрылся с места происшествия
. Оперативники криминальной полиции совместно с бойцами КОРДа 12 марта задержали подозреваемого в нападении.
"По словам кассира обменного пункта, неизвестный в медицинской маске и капюшоне заскочил в помещение и начал угрожать ей пистолетом, требуя деньги. Женщина успела спрятаться в безопасное место, а молодой человек бросился бежать"
, - информирует ГУ Нацполиции.
По данному факту было начато уголовное производство. Работники криминальной полиции ГУНП Житомирщины в результате проведенных следственно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого.
"12 марта следователи при участии бойцов спецподразделения КОРД задержали парня в Овручском районе. Во время дальнейших действий обнаружено и изъято пистолет, предварительно стартовый, который парень, вероятно, использовал при нападении", - рассказал заместитель начальника ГУНП области начальник криминальной полиции Вячеслав Пашковский.
Задержанный оказался 23-летним жителем Житомира. За содеянное парню может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
КОРД задержал разбойника, который хотел обчистить обменный пункт в Житомире. ФОТО