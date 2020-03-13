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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 13 » 16:19:57

КОРД задержал разбойника, который хотел обчистить обменный пункт в Житомире. ФОТО

Вчера, 16:49:57 1170 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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КОРД задержал разбойника, который хотел обчистить обменный пункт в Житомире. ФОТО

 11 марта в Житомире разбойник, угрожая пистолетом работнице обменника, пытался завладеть деньгами. Однако его попытка оказалась неудачной и он скрылся с места происшествия. Оперативники криминальной полиции совместно с бойцами КОРДа 12 марта задержали подозреваемого в нападении.

"По словам кассира обменного пункта, неизвестный в медицинской маске и капюшоне заскочил в помещение и начал угрожать ей пистолетом, требуя деньги. Женщина успела спрятаться в безопасное место, а молодой человек бросился бежать", - информирует ГУ Нацполиции.

По данному факту было начато уголовное производство. Работники криминальной полиции ГУНП Житомирщины в результате проведенных следственно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого.
 

"12 марта следователи при участии бойцов спецподразделения КОРД задержали парня в Овручском районе. Во время дальнейших действий обнаружено и изъято пистолет, предварительно стартовый, который парень, вероятно, использовал при нападении", - рассказал заместитель начальника ГУНП области начальник криминальной полиции Вячеслав Пашковский.


Задержанный оказался 23-летним жителем Житомира. За содеянное парню может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.



Тэги: Житомир, полиция, ограбление
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:48:12, Вчера [Материал]
+3

Спросили у него, где он маску взял?
Fedya
2 jose (Fedya)   • 20:08:22, Вчера [Материал]
0

Під час надзвийної ситуації потрібно відрубувати кінцівки на місці затримання
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