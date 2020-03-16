На Житомирщине легковушка протаранила фуру и сгорела дотла

В Житомирской области легковушка столкнулась с грузовиком и загорелась. Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 марта возле с. Веселка Любарского района.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь по автодороге Житомир-Черновцы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем IVECO, за рулем которого находился 58-летний киевлянин. В результате легковушка съехала в кювет и загорелась"
, - говорится в сообщении.
В ДТП травмы получил водитель автомобиля ВАЗ. Он был госпитализирован в местную больницу.
По данному факту начато уголовное производство. Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.