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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 16 » 10:41:00

На Житомирщине легковушка протаранила фуру и сгорела дотла

Вчера, 11:24:00 1558 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине легковушка протаранила фуру и сгорела дотла

 В Житомирской области легковушка столкнулась с грузовиком и загорелась. Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 марта возле с. Веселка Любарского района.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь по автодороге Житомир-Черновцы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем IVECO, за рулем которого находился 58-летний киевлянин. В результате легковушка съехала в кювет и загорелась", - говорится в сообщении.

В ДТП травмы получил водитель автомобиля ВАЗ. Он был госпитализирован в местную больницу.

По данному факту начато уголовное производство. Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Тэги: дтп, Житомирщина
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