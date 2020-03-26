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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 26 » 17:43:57

Житомирянам на карточки начали возвращать ошибочно списанные за проезд деньги

Сегодня, 17:19:57 553 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянам на карточки начали возвращать ошибочно списанные за проезд деньги

 С 24 марта житомирянам начали возвращать на банковские карточки средства, которые были ошибочно сняты за проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает Управление транспорта и связи городского совета.

В мэрии объясняют, что в связи с тем, что СМС или вайбер-сообщения о возвращении "reversal" средств пользователь не получит, то каждому, кто уверен в наличии ошибочных/сомнительных списаний необходимо тщательно проверить свой баланс с помощью банковских выписок.
 

"Согласно банковских процессов данная процедура возврата средств называется "reversal", это фактически означает, что эти операции вернутся к тому состоянию, в котором они были до проведения сомнительной транзакции. Поэтому, к сожалению, СМС или вайбер-сообщения пользователь не получит. Но в условиях действующего карантина есть решение, которое будет очень удобным - это работа с банковскими приложениями, где возможно сделать выписку", - говорится в сообщении.


У каждого банка свой способ отображения такого рода возврата средств ("reversal"), например:
 
  • "Ощад 24" в операции указывается назначения "Reversal";
  • "Монобанк" в выписке отражает "Скасування, та поповнення";
  • В выписке "Банк Форвард" отображается дата возвращения, назначения и сумма;
  • "УкрСиббанк" в выписке отражает "Відміна придбання товарів/послуг...", и указывает сумму.

Как сообщал "Журнал Житомира", в КП "Житомиртранспорт" произошел сбой, в результате которого с банковских карточек житомирян, которыми они ранее оплачивали проезд, списались лишние средства. У некоторых житомирян за ночь провелось по 15-20 оплат по 4-6 гривен.


 
Тэги: карта, сбой, оплата проезда, Житомир
Комментариев: 2
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 18:00:16, Сегодня [Материал]
+1

прикольно... а вот у меня в 00.00 пытались списать(сегодня).... хорошо что карточку поменял
а если последний раз 3 марта :)))
Semen1952
2 Semen (Semen1952)   • 21:21:34, Сегодня [Материал]
0

Эти козлы хоть знают сколько надо заплатить за выписку банка?
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