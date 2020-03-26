Житомирянам на карточки начали возвращать ошибочно списанные за проезд деньги

С 24 марта житомирянам начали возвращать на банковские карточки средства, которые были ошибочно сняты за проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает Управление транспорта и связи городского совета.
В мэрии объясняют, что в связи с тем, что СМС или вайбер-сообщения о возвращении "reversal" средств пользователь не получит, то каждому, кто уверен в наличии ошибочных/сомнительных списаний необходимо тщательно проверить свой баланс с помощью банковских выписок.
"Согласно банковских процессов данная процедура возврата средств называется "reversal", это фактически означает, что эти операции вернутся к тому состоянию, в котором они были до проведения сомнительной транзакции. Поэтому, к сожалению, СМС или вайбер-сообщения пользователь не получит. Но в условиях действующего карантина есть решение, которое будет очень удобным - это работа с банковскими приложениями, где возможно сделать выписку", - говорится в сообщении.
У каждого банка свой способ отображения такого рода возврата средств ("reversal"), например:
- "Ощад 24" в операции указывается назначения "Reversal";
- "Монобанк" в выписке отражает "Скасування, та поповнення";
- В выписке "Банк Форвард" отображается дата возвращения, назначения и сумма;
- "УкрСиббанк" в выписке отражает "Відміна придбання товарів/послуг...", и указывает сумму.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в КП "Житомиртранспорт" произошел сбой, в результате которого с банковских карточек житомирян, которыми они ранее оплачивали проезд, списались лишние средств
а. У некоторых житомирян за ночь провелось по 15-20 оплат по 4-6 гривен.
а если последний раз 3 марта :)))