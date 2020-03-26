Житомирянам на карточки начали возвращать ошибочно списанные за проезд деньги

"Согласно банковских процессов данная процедура возврата средств называется "reversal", это фактически означает, что эти операции вернутся к тому состоянию, в котором они были до проведения сомнительной транзакции. Поэтому, к сожалению, СМС или вайбер-сообщения пользователь не получит. Но в условиях действующего карантина есть решение, которое будет очень удобным - это работа с банковскими приложениями, где возможно сделать выписку", - говорится в сообщении.