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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 16 » 08:18:39

Сбой в оплате проезда: у житомирян с банковских карточек списали лишние деньги

Сегодня, 08:39:39 234 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сбой в оплате проезда: у житомирян с банковских карточек списали лишние деньги

 В КП "Житомиртранспорт" произошел сбой, в результате которого с банковских карточек житомирян, которыми они ранее оплачивали проезд, списались лишние средства. У некоторых житомирян за ночь провелось по 15-20 оплат по 4-6 гривен.

Руководство предприятия сообщает, что в большинстве случаев списания – это списание средств за предыдущие поездки, которые не авторизованы раньше. Причина задержки списания средств – аварийное прекращение энергоснабжения к серверу системы.
 

"В ночь с 12.03.20 на 13.03.20 произошел сбой в работе серверов системы АСООП. Поэтому многие жители увидели сразу несколько списаний с банковской карты за проезд в общественном транспорте. Просим всех внимательно проверить даты списаний и сравнить с фактическим проездом в транспорте", - информирует коммунальное предприятие.


Если у вас есть подозрения относительно ложных списаний, заполните форму-обращения по ссылке ниже, и представители КП "Житомиртранспорт" рассмотрят и обработают ее: http://bit.ly/2w0slAu

"В ближайшее время будут приняты меры по устранению последствий. Приносим извинения за временные неудобства. Также, если есть недоразумения относительно количества фактических поездок и суммы списаний, просим обращаться по адресу г. Житомир, ул. Гагарина 24, viber, telegram - 0 (73) 333-15-80", – сообщает КП "Житомиртранспорт".

Оплатить проезд банковской картой можно до сих пор, но списание средств за данные поездки состоится после проведения технических работ.
Тэги: карточка, Житомир, валидатор, сбой, оплата проезда
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