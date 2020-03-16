Сбой в оплате проезда: у житомирян с банковских карточек списали лишние деньги

В КП "Житомиртранспорт" произошел сбой, в результате которого с банковских карточек житомирян, которыми они ранее оплачивали проезд, списались лишние средства. У некоторых житомирян за ночь провелось по 15-20 оплат по 4-6 гривен.
Руководство предприятия сообщает, что в большинстве случаев списания – это списание средств за предыдущие поездки, которые не авторизованы раньше. Причина задержки списания средств – аварийное прекращение энергоснабжения к серверу системы.
"В ночь с 12.03.20 на 13.03.20 произошел сбой в работе серверов системы АСООП. Поэтому многие жители увидели сразу несколько списаний с банковской карты за проезд в общественном транспорте. Просим всех внимательно проверить даты списаний и сравнить с фактическим проездом в транспорте", - информирует коммунальное предприятие.
Если у вас есть подозрения относительно ложных списаний, заполните форму-обращения по ссылке ниже, и представители КП "Житомиртранспорт" рассмотрят и обработают ее: http://bit.ly/2w0slAu
"В ближайшее время будут приняты меры по устранению последствий. Приносим извинения за временные неудобства. Также, если есть недоразумения относительно количества фактических поездок и суммы списаний, просим обращаться по адресу г. Житомир, ул. Гагарина 24, viber, telegram - 0 (73) 333-15-80"
, – сообщает КП "Житомиртранспорт".
Оплатить проезд банковской картой можно до сих пор, но списание средств за данные поездки состоится после проведения технических работ.