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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 23 » 13:11:55

Житомиряне хотят заставить водителей маршруток выдавать билеты с терминала

Сегодня, 13:48:55 456 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне хотят заставить водителей маршруток выдавать билеты с терминала

 С 10 января в частных маршрутках выросла стоимость проезда и появилась возможность безналичной оплаты. Соответственно, водители обязаны выдавать пассажирам билеты. Однако, печатный с валидатора билет получают лишь те, кто оплачивает картой, остальные - обычный бумажный.

То есть, как и до повышения стоимости проезда, значительное количество пассажиров, воспользовавшихся маршруткой, никак не фиксируется и соответственно замалчиваются реальные доходы перевозчиков.

Чтобы исправить эту ситуацию житомирянин Руслан Давыдов предлагает ввести выдачу билета с валидатора/терминала независимо от формы расчета. Соответствующая онлайн-петиция была зарегистрирована 17 января.
 

"С целью уменьшения числа злоупотреблений со стороны водителей частных городских автобусных маршрутов и получения точных данных о пассажиропотоке внести изменения в решения №1316 и 1317 "Об установлении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования" и добавить пункты, которые обязывают водителей выдавать подтверждающий регистрацию билет (билет с АСОП то есть валидатора) при оплате проезда наличными", - говорится в тексте.


По мнению автора петиции, это позволит:
 
  • внедрить гибкую тарифную политику стоимости проезда;
  • делает невозможным предоставление недостоверной информацию о пассажиропотоке;
  • оптимизирует использование подвижного состава и маршруты его движения.

Чтобы поддержать петицию необходимо перейти по ссылке, зарегистрироваться и проголосовать. До концу сбора подписей осталось 24 дня.

Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирский городской совет осуществил переход на новую современную платформу электронных петиций и возобновил прием обращений от житомирян. Новые петиции можете подать по ссылке: https://e-dem.in.ua/zhytomyr
Тэги: билет, петиция, оплата проезда, валидатор
Комментариев: 5
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:54:47, Сегодня
0

не врите
не житомиряне, а активисты
житомирянам пофиг на те бумажки, их больше цена интересует
zt-gregori
2 Игорь (zt-gregori)   • 13:58:26, Сегодня
+1

ціна прямопропорційно залежить від того, як житомиряни оплачують проїзд і беруть ці "бумажки". у вересні перевізники скажуть, що маршрутки пусті і давайте вже проїзд по 15.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 14:03:29, Сегодня
0

не надо нас маленьких обманывать
если я на базаре не беру чек, колбаса у продавца от этого не дорожает.
zt-gregori
4 Игорь (zt-gregori)   • 14:09:42, Сегодня
-1

серйозно? порівняння ковбаси і транспортних перевезень? почитайте у вільну хвилинку від коментування на жж: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176-97-п
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 14:18:42, Сегодня
0

а с чем сравнить, с прыжками с парашутом
там тоже не дают билетов....

и что можно вычитать в этой бумажке?
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