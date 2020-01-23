Житомиряне хотят заставить водителей маршруток выдавать билеты с терминала

"С целью уменьшения числа злоупотреблений со стороны водителей частных городских автобусных маршрутов и получения точных данных о пассажиропотоке внести изменения в решения №1316 и 1317 "Об установлении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования" и добавить пункты, которые обязывают водителей выдавать подтверждающий регистрацию билет (билет с АСОП то есть валидатора) при оплате проезда наличными", - говорится в тексте.