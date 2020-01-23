Житомиряне хотят заставить водителей маршруток выдавать билеты с терминала

С 10 января в частных маршрутках выросла стоимость проезда и появилась возможность безналичной оплаты. Соответственно, водители обязаны выдавать пассажирам билеты. Однако, печатный с валидатора билет получают лишь те, кто оплачивает картой, остальные - обычный бумажный
.
То есть, как и до повышения стоимости проезда, значительное количество пассажиров, воспользовавшихся маршруткой, никак не фиксируется и соответственно замалчиваются реальные доходы перевозчиков.
Чтобы исправить эту ситуацию житомирянин Руслан Давыдов предлагает ввести выдачу билета с валидатора/терминала независимо от формы расчета. Соответствующая онлайн-петиция была зарегистрирована 17 января.
"С целью уменьшения числа злоупотреблений со стороны водителей частных городских автобусных маршрутов и получения точных данных о пассажиропотоке внести изменения в решения №1316 и 1317 "Об установлении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования" и добавить пункты, которые обязывают водителей выдавать подтверждающий регистрацию билет (билет с АСОП то есть валидатора) при оплате проезда наличными", - говорится в тексте.
По мнению автора петиции, это позволит:
- внедрить гибкую тарифную политику стоимости проезда;
- делает невозможным предоставление недостоверной информацию о пассажиропотоке;
- оптимизирует использование подвижного состава и маршруты его движения.
Чтобы поддержать петицию необходимо перейти по ссылке
, зарегистрироваться и проголосовать. До концу сбора подписей осталось 24 дня.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Житомирский городской совет осуществил переход на новую современную платформу электронных петиций
и возобновил прием обращений от житомирян. Новые петиции можете подать по ссылке: https://e-dem.in.ua/zhytomyr
не житомиряне, а активисты
житомирянам пофиг на те бумажки, их больше цена интересует
если я на базаре не беру чек, колбаса у продавца от этого не дорожает.
там тоже не дают билетов....
и что можно вычитать в этой бумажке?