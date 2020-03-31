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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 31 » 15:13:22

1500 долларов за прописку: СБУ поймала на вымогательстве взятки начальника КЭЧ. ФОТО

Вчера, 15:46:22 1212 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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1500 долларов за прописку: СБУ поймала на вымогательстве взятки начальника КЭЧ. ФОТО

 Служба безопасности Украины разоблачила в Житомирской области группу военнослужащих во главе с начальником одной из квартирно-эксплуатационных военных частей на вымогательстве взятки от бывшего нацгвардейца, участника антитеррористической операции.
 

"По предварительным данным следствия, начальник части одного из военных городков Житомирщины ввел схему вымогательства денег от военнослужащих. В качестве посредников полковник привлек начальника отдела материального обеспечения Главного центра специального контроля Космического агентства Украины и своего знакомого", - сообщает спецслужба.


По оперативным данным, "такса" колебалась в зависимости от размера квартиры и действий, которые планировалось осуществить с ведомственным жильем.

Оперативники СБУ задокументировали факт вымогательства сообщниками от бывшего военнослужащего Национальной гвардии, участника боевых действий, 1500 долларов США. В такую ​​сумму они "оценили" предоставление разрешения на регистрацию в двухкомнатной ведомственной квартире с перспективой дальнейшей приватизации.

Правоохранители задержали трех соучастников сразу после передачи всей суммы неправомерной выгоды в гривневом эквиваленте.

Сейчас продолжаются обыски в кабинетах чиновников, служебных помещениях квартирно-эксплуатационной части, домоуправлении и поселковом совете.









Тэги: СБУ, военные, жилье, взятка
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