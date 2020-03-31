Служба безопасности Украины разоблачила в Житомирской области группу военнослужащих во главе с начальником одной из квартирно-эксплуатационных военных частей на вымогательстве взятки от бывшего нацгвардейца, участника антитеррористической операции.
"По предварительным данным следствия, начальник части одного из военных городков Житомирщины ввел схему вымогательства денег от военнослужащих. В качестве посредников полковник привлек начальника отдела материального обеспечения Главного центра специального контроля Космического агентства Украины и своего знакомого", - сообщает спецслужба.
По оперативным данным, "такса" колебалась в зависимости от размера квартиры и действий, которые планировалось осуществить с ведомственным жильем.
Оперативники СБУ задокументировали факт вымогательства сообщниками от бывшего военнослужащего Национальной гвардии, участника боевых действий, 1500 долларов США. В такую сумму они "оценили" предоставление разрешения на регистрацию в двухкомнатной ведомственной квартире с перспективой дальнейшей приватизации.
Правоохранители задержали трех соучастников сразу после передачи всей суммы неправомерной выгоды в гривневом эквиваленте.
Сейчас продолжаются обыски в кабинетах чиновников, служебных помещениях квартирно-эксплуатационной части, домоуправлении и поселковом совете.
1500 долларов за прописку: СБУ поймала на вымогательстве взятки начальника КЭЧ. ФОТО