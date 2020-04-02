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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 2 » 13:28:54

Санаторий под Коростышевом подготовили для обсервации граждан, прибывающих из-за рубежа. ФОТО

Вчера, 14:08:54 2509 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Санаторий под Коростышевом подготовили для обсервации граждан, прибывающих из-за рубежа. ФОТО

 Санаторий «Лесная сказка», что в Коростышевском районе, выбран местом обсервации жителей Житомирищины, которые возвращаются из-за границы или были в контакте с больными COVID-19.

Как сообщили «Журналу Житомира» в областном совете, в заведении подготовлено 75 коек, созданы все условия для комфортного пребывания, проживание и питание - бесплатное. Санаторий закупил почти на 300 тыс. грн средств индивидуальной защиты и антисептиков.

Корпус, в котором находятся пациенты на карантине, охраняет наряд полиции. По состоянию на 2 апреля здесь на обсервации находятся два человека, которые вернулись из Италии и Испании. Оба они в удовлетворительном состоянии и не требуют медицинской помощи.
 

«Эти два человека изъявили сами желание остаться в санатории, так как у них дома нет условий для самоизоляции», - пояснила врач Татьяна Литвиненко, которая лично проводила первичный осмотр обоих пациентов и уже две недели круглосуточно находится в санатории.


При условии, что у пациентов на 14-й карантина не будет температуры, их выпишут и предоставят соответствующую справку. Напомним, что отказ от карантина влечет за собой ответственность и наложение штрафа в размере от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.











Тэги: обсервация, Санаторий, Житомирщина
Комментариев: 6
google
1 Гугиль (google)   • 14:51:20, Вчера [Материал]
0

Санаторий «Лесная сказка»...Название агонь! Я первый буду за отзыв )
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:31:31, Вчера [Материал]
+4

Посмотрите на этот красивый санаторий и ландшафт с озером и лесами площадью 333 га Эту всю красоту присмотрел Зубко Геннадий. Хочет прихватизировать за копейки, точно также как все переговорные пункты в г. Житомире. К примеру, переговорный пункт на пл. Победы.Сейчас называется "Шоколадница" , была выкуплена Зубко у государства за 20 тысяч гривен. Эти деньги 20 тысяч он внёс в бюджет города в марте 2019 года .Любая домохозяйка могла и имела право его выкупить. Единственно кто ему мешал - это переселенцы, которые были заселены в санаторий и которые отказывались выезжать оттуда. Короновирус ему помог выселить переселенцев их просто выбросили оттуда . Так короновирус помог ему это осуществить. У людей возникает вопрос, наверное, почему я это пишу. Я хочу напомнить всем, что у власти по- прежнему находятся ворюги и крысаки.
RaID
3 Сергій (RaID)   • 16:09:29, Вчера [Материал]
-3

І якісь є докази цього чи це одна баба сказала?
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:17:55, Вчера [Материал]
+4

На 3 Да, Сергей Иванович, "доказы" - это все переговорные пункты города, , все коммунальные аптеки города Житомира, кинотеатры, "Дом Трибеля", гостиница "Житомир". Вам этого хватит? Или перечислить всё? Это всё было украдено у нас , у житомирян, у стариков, у молодёжи
Mykhailo
4 Михаил (Mykhailo)   • 16:10:54, Вчера [Материал]
0

Под тысячу только выявленных больных в стране, миллионы заробитчан впущеные без какой-либо проверки - "самое время" начинать сажать в обсервацию вернувшихся из-за границы... Мера, запоздавшая на месяц.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:29:40, Вчера [Материал]
+3

На 4 Мера, запоздавшая на годы. Надо было давно посадить эту власть, и эту, и прошлую, и позапрошлую. Власть - это самый настоящий наш короновирус. Но народ не виноват, нас снова в очередной раз сумели обмануть. Есть такая пословица "Сколько верёвочке не виться, а конец всё равно будет" А по поводу тысячи только выявленных больных в стране, так у нас население действительно очень тяжело болеет потому, что нету медицины в стране. И в стране уже некому умирать потому, что старики уже давно вымерли. И, как показывает практика, у украинской нации, иммунитет крепок, крепка сила духа, радость жизни. Всё это нам дали, мы унаследовали, от наших предков. не забудьте их помянуть. По поводу "сажать в обсервацию" вернувшихся из-за границы". Еще раз повторюсь, нужно сажать не их в обсервацию, а тех кто довёл эту страну до глубочайшего кризиса, до глубочайшей нищеты и страдания людей.
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