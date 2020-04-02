Санаторий «Лесная сказка», что в Коростышевском районе, выбран местом обсервации жителей Житомирищины, которые возвращаются из-за границы или были в контакте с больными COVID-19.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в областном совете, в заведении подготовлено 75 коек, созданы все условия для комфортного пребывания, проживание и питание - бесплатное. Санаторий закупил почти на 300 тыс. грн средств индивидуальной защиты и антисептиков.
Корпус, в котором находятся пациенты на карантине, охраняет наряд полиции. По состоянию на 2 апреля здесь на обсервации находятся два человека, которые вернулись из Италии и Испании. Оба они в удовлетворительном состоянии и не требуют медицинской помощи.
«Эти два человека изъявили сами желание остаться в санатории, так как у них дома нет условий для самоизоляции», - пояснила врач Татьяна Литвиненко, которая лично проводила первичный осмотр обоих пациентов и уже две недели круглосуточно находится в санатории.
При условии, что у пациентов на 14-й карантина не будет температуры, их выпишут и предоставят соответствующую справку. Напомним, что отказ от карантина влечет за собой ответственность и наложение штрафа в размере от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.
Санаторий под Коростышевом подготовили для обсервации граждан, прибывающих из-за рубежа. ФОТО