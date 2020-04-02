Санаторий под Коростышевом подготовили для обсервации граждан, прибывающих из-за рубежа. ФОТО

«Эти два человека изъявили сами желание остаться в санатории, так как у них дома нет условий для самоизоляции», - пояснила врач Татьяна Литвиненко, которая лично проводила первичный осмотр обоих пациентов и уже две недели круглосуточно находится в санатории.