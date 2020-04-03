В Житомире предприятие "Ферпласт Украина", которое производит товары для животных, переоборудовало один из цехов для пошива защитных масок.
Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин на своей Facebook-странице
.
"Компания полностью переоборудовала один из цехов под производство, приобрела необходимые материалы и готова производить около 3000 масок за рабочую смену", - рассказал мэр города.
По словам Сухомлина, поскольку это не медицинские, а защитные маски, первую партию в количестве 1500 масок распределят между коммунальными предприятиями.
Напомним, большой бизнес помогает житомирским медикам, закупая средства защиты и аппараты ИВЛ
.
Житомирское предприятие переоборудовало один из цехов под производство защитных масок. ФОТО