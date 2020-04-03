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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Апрель » 3 » 08:09:47

Житомирское предприятие переоборудовало один из цехов под производство защитных масок. ФОТО

Сегодня, 08:09:47 1459 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирское предприятие переоборудовало один из цехов под производство защитных масок. ФОТО

 В Житомире предприятие "Ферпласт Украина", которое производит товары для животных, переоборудовало один из цехов для пошива защитных масок.

Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин на своей Facebook-странице.
 

"Компания полностью переоборудовала один из цехов под производство, приобрела необходимые материалы и готова производить около 3000 масок за рабочую смену", - рассказал мэр города.


По словам Сухомлина, поскольку это не медицинские, а защитные маски, первую партию в количестве 1500 масок распределят между коммунальными предприятиями.

Напомним, большой бизнес помогает житомирским медикам, закупая средства защиты и аппараты ИВЛ.











Тэги: Житомир, защитные маски, предприятие
Комментариев: 3
Marine
1 Руслана (Marine)   • 10:40:33, Сегодня [Материал]
0

На Испанию или Италию маски?
MAS-ter
2 Mast (MAS-ter)   • 10:42:43, Сегодня [Материал]
+2

на морду
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 10:44:18, Сегодня [Материал]
-4

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